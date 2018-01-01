Секс в большом офисе

Мы так много работаем и много времени проводим на рабочем месте, медленно превращаем офис на дом. На рабочий стол перекочевывает любимая чашка, а за ней — фотография с выпускного. Вы приносите из дома драцену в горшке и удобную обувь на смену. Не хватает разве что зубной щетки. Поэтому не удивительно, когда мы “живем” в офисе, то, случается, мы там и спим. Бывает, что и не сами.

Как и почему возникают “неформальные” отношения, сказать сложно — у каждого свое. Кто-то так избавляется от профессиональных проблем или заботится о карьере, кто-то заскучал от однообразной работы и ищет острых ощущений, кого-то заела рутина в браке, а кто-то просто снимает стресс. Есть еще один случай, когда рабочие отношения плавно перетекают в семейные (безразлично, с наличием соответствующего штампа в паспорте, или без него), но тогда это называется не “секс в офисе”, а “любовь”. И при таких счастливчиков можно только порадоваться. Мы же сейчас — о других, о тех, кто утоляет свои пылкие желания в рабочих стенах. С кем? И хоть…

Секс с начальником

О, это, пожалуй, самый “дохлый” номер. Несмотря на все его иллюзорные прелести. Это только кажется, что после момента “Х” шеф будет кушать с рук и сразу сделает вас своим заместителем. Скорее наоборот. Босс будет картинно на вас сердиться и кричать (а вдруг кто подумает, что вы в привилегированном положении?), выспрашивать подробности кулуарных разговоров (а вы будете чувствовать себя Павликом Морозовым) и никогда (слышите? НИКОГДА!) не забудете, что вы, в первую очередь, его подчиненный. Сегодня он вам:

— Даст ист фантастиш!

А завтра:

— Где отчет за первое полугодие позапрошлого года?! Чтобы сейчас же был у меня на столе!!

И все. И ничего не попишешь. Потому что это же шеф. А вы… а не знаю, кто вы, потому что такой должности “объект сексуальной разрядки шефа” еще не придумали.

Немного проще, если офисная любовь связывает вас…

Секс с коллегой

Еще вчера вы вместе работали над разгребанием очередного аврала, а уже сегодня смотрите друг на друга совсем другими глазами. Говорят, стрессовые ситуации очень объединяют. Да и в конце концов, где же еще в этом безумном мире рождаться страстям, как не во время полуночного написания бизнес-плана на завтрашний тендер? Экстрим запретного плода наслаивается на страх нагоняй от начальства (если не успеете с бизнес-планом), поэтому букет ощущений просто удивительный. Единственный скользкий момент — это если во время того, как вы дуэтом пишете бизнес-план (назовем это так), ваша законная половинка мирно, но одиноко спит в супружеской постели… Поэтому значительно спокойнее заниматься любовью…

Секс с постоянным партнером

А что? В конце концов, сколько можно все дома и дома? Хоть и говорят, что дома стены помогают, и вы уже взрослые, можете справиться и без посторонней помощи. Такая радикальная смена обстановки гарантирует радикальное изменение ощущений. А страх быть заскоченим добавит “перчику”, которого порой так не хватает. Хотя, если даже скрип двери в соседней квартире в одно мгновение отбивает все сексуальное желание, в офис с неприличными намерениями даже и не рипайтесь. В конце концов, разве на той работе свет клином сошелся? Есть еще столько хороших мест для хорошего дела!

История первая Олег, 36 лет:

— С Юлей мы уже давно встречались. Вот только с сексом у нас не очень складывалось по одной простой причине — не было где. И я, и она жили с родителями. На то время я работал охранником в частной фирме, раз в два дня оставался там на ночь. Дай, думаю, приглашу Юлю “в гости”. Она пришла. Там все и произошло. А что? Никто не мешает, бежать никуда не надо, да еще и условия довольно необычны. Сейчас мы уже давно женаты, и с местом для эротических приключений все в порядке, но мы до сих пор вспоминаем те времена, когда “охраняли” фирму. История вторая Борис, 27 лет:

— Переезжала моя фирма в новый офис. Была долгая и муторная песня с ремонтом: сколько строители нервов попортили — не пересказать. Ну, вот, наконец, все. Договорился с техработница, чтобы она вышла и навела шик, блеск и красоту. Между тем, думаю, приглашу-ка я жену, похвастаюсь творением собственной дизайнерской фантазии. Жена ремонт оценила, особенно мой кабинет. Словом, очнулись мы за десять минут до прихода уборщицы. Хорошо, что успели одеться и сделать вид, будто очень заняты обсуждением стоимости и качества работ. История третья Оксана, 23 года:

— Честно говоря, даже не знаю, почему я это сделала. Скорее всего, хотела удержаться на работе (на тот момент у меня были определенные неприятности). Помогло. Меня не уволили. И даже сейчас шеф закрывает глаза на некоторые мои проколы. Вот только чем дальше, тем больше меня угнетает эта ситуация — очень сложно балансировать между рабочими и нерабочими отношениями. О том, что кто-то из коллег узнает, даже подумать боюсь. Сейчас ищу другую работу, правда, шефу пока ничего не говорю. И чего я добилась? Лучше бы уволилась еще тогда!

За

1. Одежда рвется по швам? Пуговки летят? Вот она, опасное приключение! А дома — как в путешествия: билеты давно куплены, места забронированы, маршрут размечен…

2. Страх быть заскоченим на месте добавляет адреналина. Да и удовольствие от того, что все прошло гладко (во всех смыслах), острее. И, может, поэтому ваш рабочий кабинет уже не будет казаться таким скучным и официальным.

3. Запретный плод, как известно, сладок.

Против

1. О морально-этическую сторону процесса промолчим.

2. Поверхностей, приспособленных для эротических приключений, в офисе маловато. Ну не сексуватися же на ковролине, который ежедневно топчут десятки сотрудников и сотни посетителей!

3. Если взрыв страстей произошел между двумя инструкторами по плаванию в бассейне, они имеют все шансы после принять душ и привести себя в приличный вид. А в офисе где искать душевую?

Мужской взгляд

— Что-то я не понимаю, почему вокруг секса в офисе развели такой хай? И чем он отличается от такого же секса только где?

Убежден: если между двумя людьми есть чувство, то где их проявлять (в том числе, и в эротическом плане) — дело только двоих. И это не должно касаться никого лишнего (если, конечно, пара не устраивает “брачные игры павианов” на столе в конференц-зале во время важных деловых переговоров).

Если же чувств нет, то тут где бы не “сексувався”, а удовольствие одинаковое, а точнее — практически никакого. Поэтому лучше никого не обманывать (прежде всего себя): такой секс мало чем отличается от онанизма, вот только во втором случае нет никаких обязательств.

Женский взгляд

Работа и кровать очень далекие друг от друга сферы. Хороший работник и хороший любовник имеют мало общих черт. И лучше оставить работника на работе, а любовника в постели. А вдруг роли перепутаете? Объясняй потом директору, почему ты на совещании назвала его “пупсиком”. Или попробуй докажи, что кроме эротической гимнастики ты осведомлена еще и в профессиональной сфере. А уж если кто-то из коллектива узнает… Никогда не відмиєшся. Даже если действительно влюблена в шефа и у вас через полгода свадьба.

“Ну это та, что карьеру на диване сделала” — примерно такая характеристика вам “светит”. А сплетни, они как инфекция, размножаются со скоростью света.

Офисные правила сексуальной безопасности

Если страсть застала вас на рабочем месте, выделите несколько секунд, чтобы потом не было ужасно больно:

1. Правило первое и, пожалуй, самое главное: заприте дверь!

2. Постарайтесь не попасть мягкими частями тела на кнопки, степлеры, ножницы и ножи для открывания конвертов. Вы же не таких острых ощущений искали? Да и за подобные производственные травмы вряд ли дождетесь компенсации.

3. На скотч лучше тоже не садиться. Кому приятно чувствовать себя мухой в мухоловці?

4. Офисная техника — неприкосновенна. Постарайтесь не сбить со стола жидкокристаллический монитор и соберите все силы, чтобы не поддаться искушению сделать на память ксерокс ягодиц.

5. Когда уже придете в себя — откройте окно. У секса свой особый запах, который не спутаешь ни с чем.

6. Не забывайте избитые контрацептивы.

7. Если все прошло так удивительно (или наоборот), что вам хочется рассказать об этом всем и каждому, даже под расстрелом молчите! Если уж вы не умеете беречь своих тайн, излишне надеяться, что их беречь кто-то другой. А перспектива получить клеймо офисного бабника вряд ли слишком приятная.

врач-сексопатолог Центра планирования семьи при роддоме:



— Большинство браков у нас заключается не на стадии зрелого любви, а на стадии влюбленности. Поэтому когда эта влюбленность проходит, партнер становится безразличным. Частенько на тот момент уже есть “хвост” — ребенок, а, может, и не одна. А человеку хочется новых ощущений, новой влюбленности. Тогда достаточно лишь искры между двумя людьми, чтобы вспыхнул огонь. Возможно, ненадолго, но какое-то время кипят страсти.

Изредка случается, что семейная пара в поисках острых ощущений переносит секс из семейного гнездышка к кому-то на работу. Но все-таки везде есть своя тетя Валя-уборщица, которая не даст расслабиться. Да и мужчины боятся: если покажу женщине, что здесь у меня есть возможность для секса, она начнет подозревать меня в изменах: мол, ты тут не только со мной развлекаешься.

Случается, что работа отнимает очень много времени и остается единственным полигоном для знайомсв и романтических отношений. Если “офисная” любовь возникает между двумя холостяками, они имеют возможность присмотреться друг к другу в различных ситуациях. По работе они много общаются, поэтому взаимное познание может быть более глубоким, чем когда люди просто встречаются время от времени. Однако даже в таких случаях могут возникать ревность, конфликты и портиться рабочие отношения.

Есть такое правило: где волк живет – там ягнят не ворует. И это очень мудро, ибо такие рабочие связи несут больше негатива, чем позитива.

Можно ли наказать за секс на рабочем месте?



Прямого запрета интимной близости в рабочее время и на рабочем месте законодательство Украины о труде не содержит. Вряд ли включают такое условие в трудовых контрактов или коллективных соглашений.

Но трудовая дисциплина включает в себя выполнение трудовой функции в течение рабочего времени с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка.

Интимные отношения в рабочее время и на рабочем месте могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины, поскольку, в основном, правила внутреннего трудового распорядка включают моральные нормы типа: вести себя прилично.

Для привлечения работника к ответственности достаточно, чтобы был зафиксирован сам факт нарушения. Решение о том, содержат ли действия лица или лиц признаки нарушения трудовой дисциплины, и какие санкции применять, будет принимать работодатель.