«Секс-фантазии» — три шага не тратить время впустую

Об этом ежедневно думают и говорят. Этому на протяжении сотен веков свои труды посвящали тысячи ученых, писателей и философов. Удовольствие в этом ищет сегодня не только мужчина, но и женщина. Речь об интимной жизни людей. «Секс фантазии», говоря языком поисковых систем, интересуют многих. Хотя бы почитать, если попробовать не хватит смелости. А поддержать Вашу фантазию поможет интим гипермаркет, который доступен по указанной ссылке.

Шаг 1. «Секс фантазии» — откуда они появляются?

Что же ищут люди, набирая в поисковике два заветных слова «секс фантазии»? Что-то новенькое, необычное, экстремальное? То, что утолит голод воображения или то, что на самом деле хочется попробовать? Можно долго гадать, говорить, что все индивидуально. Я обобщу: человек ищет то, что способно удовлетворить его нехватку. Исполнить его желание. Ведь сексуальные фантазии – это неисполненные желания. Это способ нашего бессознательного через мысль выразить то, чего ему не хватает. Нехватки у каждого свои, ведь у каждого – своя сексуальность в зависимости от психофизических свойств.

Один фантазирует о групповом сексе, второй ни за что не разделит своего партнера ни с кем, третьему, как воздух, нужна нежность, четвертый мечтает о жестокости по отношению к нему. А пятый никогда вслух не скажет, какие образы настойчиво лезут ему в голову, порой, даже стыдясь самого себя в своих желаниях.

Но надо понимать, что сексуальные фантазии – это не наша прихоть. Это такая форма проявления нашей природы, которую ограничивают культура, традиции, закон. Сексуальные фантазии действительно многое могут рассказать о человеке. Во-первых, они различаются в зависимости от типа сексуальности (в системно-векторной психологии Юрия Бурлана их четыре). Например, женщина даже с развитым и реализованным кожным вектором может мечтать о том, чтобы ее взяли силой, и чтобы она в это время была в наручниках (естественно, чтобы это проделал с ней желанный ею мужчина).

У меня есть хороший друг, который искренне мечтает о девственнице. Если комментировать его желание системно, то это всего лишь одна из фантазий человека, в чьем векторальном наборе есть анальный вектор, причем, вектор в развитом состоянии. В негативном состоянии анальность может диктовать своему обладателю фантазии, связанные с садистическими наклонностями или сексом за деньги.

Во-вторых, «секс фантазии» могут рассказать об уровне развитости и реализованности векторов в человеке. Тот же кожник может получать наслаждение от нежных поглаживаний или, наоборот, мечтать о мазохистской роли. Вектор один – разница лишь в уровне развитости. В первом случае кожа (в системном смысле слова) здоровая, во втором – битая.

Свою роль в сексуальных фантазиях играют и верхние вектора: они «окрашивают» сексуальное влечение. Например, об оральных ласках могут мечтать люди с кожным или оральным вектором. У зрительников спектр фантазий в некоторых случаях может проявляться вплоть до отрицания животного секса, а у звуковиков в определенных негативных состояниях – вылиться в отсутствие полового влечения и в целом неприятиие секса как природной потребности человека.

Итак, что же делать, если вы хотите сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной и вдохновенной? Может, рассказать о своих фантазиях, разнообразив интимную близость?

Шаг 2. «Секс фантазии» и ничего лишнего

Можно, конечно, с головой окунуться в различные программы (сегодня их пруд пруди), обещающих обещающие обогатить вашу сексуальную жизнь, сделать ее еще активнее с помощью «изобретательных идей», «испытанных и проверенных методов». Но даже если программа окажется очень конкретной, подробной, открытой и компетентной, на вас она может не оказать эффекта. Не понимая, что стоит за вашими сексуальными желаниями и фантазиями вашего партнера, вы тычете пальцем в небо. Поможет ли? Если повезет.

Чтобы получить результат, лучше сначала изучить себя, узнать, о чем говорят ваши сексуальные желания. Зная свои векторальные особенности, разбираясь в них, можно понять не только себя, но и своего партнера. Понимание сексуальности партнера намного упрощает интимный диалог хотя бы потому, что осознание его природы позволяет принять его таким, какой он есть.

Системно мыслящий человек получает индивидуальный инструмент работы с собой. Системно-векторное мышление расставляет на места все пресловутые исследования сексологов, ведь, уже мысля системно, понимаешь, что чаще всего в таких исследованиях участвуют люди с кожно-зрительной связкой. Это именно они могут с легкостью вынимать свои эмоции наружу и делиться своими переживаниями, людям с другим векторальным набором рассказывать о себе, и особенно о таких личных вещах, как интимная близость, бывает непросто (неудобно, неуютно, стыдно, не нравится, не видят смысла).

Системно мыслящему человеку не нужно применять все «работающие», по заверениям сексологов и других экспертов в этом деле, сексуальные фантазии. Он понимает, кому понравится секс на публике, кто с удовольствием сыграет в ролевые игры, кому интересен секс с незнакомцем, и кому ни в коем случае нельзя предлагать секс втроем. И даже о том, фантазирует ли потенциальный партнер об анальном сексе, системно мыслящий человек может сказать с первого свидания.

Шаг 3. Сохранить интим

У анонимных алкоголиков есть такое правило: избавляйтесь от всего, что мешает оставаться трезвым. Принцип сохранения собственной целостности первичен. Мешает работа? Меняй работу. Мешают отношения, измени их, а если не сможешь, то откажись от них. С сексуальными фантазиями действует такой же механизм. Если их реализация приведет к тому, что между партнерами потеряется то единение, которое между ними есть, значит, игра не стоит свеч. Любая фантазия в этом случае не принесет должного удовлетворения.

Что же делать в таком случае, ведь сексуальные фантазии могут не совпадать, а неудовлетворенные желания никуда не деваются и по возможности находят выход, порой в более жесткой и менее приятной форме. Ответ простой, хоть и нелегкий: работать над собой, над отношениями, учиться принимать партнера и считаться с его желаниями.

Понимая хорошо, какие истинные желания скрываются за сексуальными фантазиями друг друга, можно найти им приемлемую альтернативу. Было б желание услышать свое бессознательное.