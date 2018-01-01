Секс до свадьбы – чтобы знать, что выбираем

Что бы там не говорили наши бабушки и дедушки, а секс в супружеской жизни играет совсем немалую роль. Поэтому, несмотря на всякие религиозные табу и моральные принципы, эксперты советуют проверять своих партнеров до брака.

Он

- Я никогда не женился бы с девушкой, с которой не занимался бы хоть раз сексом, – рассказывает 26-летний программист Антон. – Даже если бы очень сильно ее любил. Потому что сексуальные предпочтения разных людей очень отличаются. И найти ту, с которой будет по-настоящему комфортно в постели, не так и легко. А жениться без секса – все равно что покупать кота в мешке.

Она

- По моему мнению, сегодня ребята слишком большую роль уделяют сексу, – говорит 40-летняя учительница Людмила. – Я со своим мужем когда поженились, то о сексе так много не думали. И даже, если он иногда у нас получается не так как хотелось бы, то мы не принимаем это так близко к сердцу.

- Мы с моим первым парнем сексом занимались три года до женитьбы, – рассказывает 28-летняя парикмахер Мария. – И хоть этот секс приносил мне мало удовлетворения, и я постоянно думала, что это во мне причина. Мы поженились и начались конфликты. Меня все раздражало. Потом я встретила другого и вышла замуж во второй раз. И наконец поняла, что раздражал меня на самом деле неудачный секс. А теперь у меня все хорошо. Поэтому получается, что перед женитьбой надо испытать не одного парня, а хоть нескольких для сравнения.

Комментарий эксперта:

- В идеале первый секс должен быть после свадьбы. Но сегодня почти все пары практикуют половую жизнь до женитьбы. Опасаясь, что после женитьбы может оказаться, что они физиологически не подходят друг другу. А тогда что делать?

И я, как врач, считаю, что это правильно. С моральной точки не должно так быть, но с медицинской это правильно. Потому что если молодые люди как партнеры не подойдут друг другу в интимном плане, то у них начнутся конфликты. Потому что, например, кому из них нужно больше секса, а кому – то-меньше. И в конце концов такие конфликты приводят к разводу.