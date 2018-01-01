Сделайте процесс эксплуатации более комфортным и максимум безопасным

Сколь высококачественно не был бы исполнен гироскутер, рано или поздно встанет вопрос замены одной или нескольких деталь. Со временем снижается объем аккумуляторной батареи, а соответственно уменьшается и дальность вашей поездки. А потому каталог гироскутеров официальный дилер дополнил ассортиментом разнообразных комплектующих и девайсов, чье предназначение улучшать качество поездки.

Ассортимент девайсов

В эту категорию относятся чехлы для хранения и транспортировки гироборда, различные чехлы, защищающие покрытие платформы, ремни, комплект защиты и ряд иных аксессуаров.

С помощью товаров из данной категории райдер имеет возможность сменить наскучивший дизайн гироскутера. Для этого необходимо выбрать и заказать понравившийся силиконовый чехол или сменную платформу. На страничках представлен богатый ассортимент расцветок, так что вам не составит особого труда отыскать наиболее подходящий.

Аксессуаром также называют рукоять, предназначенную для более удобного переноса платформы. Некоторые райдеры нашли этой рукояти и иное применение, они используют ее в качестве опорной во время обучения, значительно упрощая этот процесс.

Накладки необходимы для дополнительной защиты пластика. Они снижают силу удара, сохраняя целостность платформы. А значит презентабельность внешнего вида вашего гироборда сохраняется намного дольше.

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Лучшее только оригинальное

Да, гироскутер довольно сложный механизм, но при этом каждая его деталь в случае необходимости может быть заменена другой, новой. Заменить можно колеса, электромоторы, электронные платы, аккумуляторные батареи, и даже гироскопы. Единственно, менять следует только на фирменные комплектующие, в противном случае в ближайшем будущем из строя выйдет другой элемент. Помните, все внутренние детали гироборда тесно взаимосвязаны между собой.

Посему заказ такой продукции стоит доверять лишь проверенному ресурсу, а лучше официальному дилеру – kupi-giroskuter. Таким образом вы продлите жизнь своему любимому электротранспорту, а еще и сэкономите финансы, ведь на его страницах стоимости наиболее доступные. Помимо продажи комплектующих онлайн-ресурс также предоставляет услуги по ремонту, выдавая соответствующий гарантийный талон.