Сценарии праздника осени для детского сада

Праздник осени — красивый и запоминающийся утренник в детском саду. Каждый учебный год он открывает череду торжественных мероприятий, радующих малышей и ребят постарше, дарящих приятное волнение родителям. Особенностью праздника является то, что главная роль в нем отдана природе. Именно осенью листва раскрашивается в разные оттенки, поспевают овощи и фрукты, еще ласковое солнышко дарит последнее тепло. Прекрасный и короткий миг нерукотворного великолепия находит свое отражения в ярких сценариях праздника.

Проведение утренника, посвященного осени, сходно в общих чертах для всех возрастных групп ДОУ. Рекомендуется использовать несложный, но зрелищный сценарий с включением большого количества игр. При выборе сюжета необходимо помнить о целях торжества: образовании и воспитании, сплочении коллектива группы, развитии в детях умения видеть красоту окружающего мира. В постановке активно задействуется педагогический состав.

Для младшей группы детского сада

Сценарий праздника осени в младшей группе ДОУ обязательно учитывает пока ограниченные возможности малышей в публичных выступлениях. Главные действующие лица и ведущие роли на торжестве отдаются педагогическим работникам. Возможны сюжеты с привлечением более взрослых ребят из старшей или подготовительной группы.

Сценарные материалы для младших дошкольников знакомят с овощами и фруктами, рассказывают об их запахе, вкусе, цвете. Праздник помимо развлекательной цели ведает в игровой форме о полезных дарах природы и их использовании, увеличивает словарный запас и воспитывает умение слушать, уважать труд взрослых.

Для средней группы

В средней группе праздник осени помогает расширить знания ребят о природе, узнать больше о приметах и явлениях. В сюжетах широко используются роли овощей и фруктов, выступает Королева Осени. Допускается недлительная декламация коротких стихов, групповое исполнение песенных и танцевальных номеров. Для детей 4-5 лет важно создать яркую атмосферу, используя красивые тематические костюмы, броское декоративное оформление зала.

Для старшей группы

Дети старшей группы уже имеют развитые навыки декламации и пения, поэтому при выборе сценария праздника можно использовать сюжеты с вовлечением ребят. Они самостоятельно исполняют танцевальные номера, читают стихи, индивидуально и в хоре поют песни, посвященные осени. Канва сюжета дополняется сюрпризами, посещениями сказочных гостей, нетривиальным оформлением зала и костюмов, необычными звуковыми и световыми эффектами.

Интересным для старших дошкольников будет решение организовать утренник в форме квеста. В ходе праздника детям предлагается решать задачи, отгадывать загадки, участвовать в конкурсах и выполнять задания. Пройдя все испытания, ребята получают долгожданные подарки. Независимо от выбранной формы проведения торжества и возраста детей рекомендуется завершать праздник вручением различных, в том числе тематических, презентов таких, как фрукты, игрушки, вкусное печенье.

Источник: https://spb.zatey.ru