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Сахарные кристаллы и гелевые краски

23 Июль 2017
Категория: Популярное

Сахарные кристаллы – это то, от чего ваши детишки будут в полном восторге! Но для их приготовления нужно набраться терпения.

Чтобы приготовить сахарные кристаллы вам понадобятся:

Стеклянные баночки. Можно майонезные. А можно стаканы или бокалы.

Деревянные палочки. Их можно выстругать. Или использовать деревянные шпажки для домашнего шашлыка.

Несколько деревянных прищепок.

Ароматизаторы.

Пищевые красители.

Большое количество сахара (10 стаканов) и большое количество терпения.

Сахарные кристаллы

Берём большую кастрюлю и выливаем в неё 4 стакана воды. Добавляем 4 стакана сахара. Ставим на плиту, делаем средний огонь и ждём когда закипит. После этого высыпаем ещё 6 стаканов сахара, постоянно помешивая. После того, как сахар полностью растворится, снимаем кастрюлю с плиты и оставляем на 15-20 минут остывать. Сахарный сироп, при варке, увеличивается в объёме, поэтому я не случайно рекомендовал взять кастрюлю побольше. Чтобы приукрасить свое творение, можно использовать специальные гелевые краски, найти которые можно по ссылке: https://la-torta.com.ua/catalog/gelevye-kraski-americolor-21-gram.

Теперь, для образования сахарных кристаллов, приготовим палочки.

Помещаем, примерно, половину палочки в воду, а потом кладём в сахар. Сухой сахар должен прилипнуть к мокрой палочке и, тем самым, дать начало к образованию сахарных кристаллов. После этого, обязательно, дайте палочке с налипшим сахаром окончательно высохнуть. Если этого не сделать, то, при погружении палочки в раствор, сахар осыплется и сахарным кристаллам не на чем будет образовываться!

Будем считать, что вы всё сделали правильно и теперь разливаем наш раствор в приготовленные баночки. Закрашиваем сахарный сироп пищевыми красителями и медленно опускаем в него палочки с налипшим сахаром. Фиксируем прищепкой.

Палочки не должны касаться дна или друг друга. Следует оставлять достаточно свободного места для образования сахарных кристаллов.

Теперь помещаем баночки в, какое-нибудь, тёплое место или на солнце. Набираемся терпения и ждём неделю. После чего, удивляем и радуем наших детишек.


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