Самые страшные автомобили в истории

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые машины выглядят немного зловеще, как будто они пугают окружающих своим внешним видом и злобной «улыбкой» спереди? Гладкие стреловидные формы некоторых из них выглядят как огромное оружие, а другие, как доисторические бегемоты, готовы. переезжать любого, кто встречается на их пути. И у каждого из них свое неповторимое выражение «морды» — иногда хмурый, иногда откровенно злой. Нет ничего, что могло бы напугать детей во время Хэллоуина.

Фантом Корсар

Эта уродливая помесь глубоководной мурены и подводной лодки на самом деле представляет собой шестиместный концепт Phantom Corsair, созданный в 1938 году. Если вы увидите этого монстра в зеркале заднего вида в темноте, вы можете подумать, что оказались в темных водах океана, где Они преследуют огромных монстров и пиратов.

Lamborghini Veneno

Передняя часть итальянского суперкара Lamborghini Veneno удивительно похожа на темное «лицо» сказочного трансформера из комиксов Robocar. Включенные фары только усиливают этот эффект — кажется, что ваша машина пронзает глаза, освещенные ядерным реактором. Кстати, задняя часть этой машины больше похожа на Дарта Вейдера.

Mercedes-Benz SSK Trossi Родстер

Этот спортивный автомобиль с компрессорным двигателем Mercedes-Benz получил название Mercedes-Benz SSK Trossi Roadster. Он выпускался в период с 1927 по 1933 г. И хотя это был один из первых автомобилей в мире, в котором роскошь и комфорт сочетались со спортивной мощью, он был одновременно устрашающим и довольно привлекательным на вид.

Ferrari 612 Can Am

На самом деле, многие модели Ferrari выглядят в зеркале заднего вида жутко. Но эта «штука» под названием Ferrari 612 Can Am производит впечатление, будто родом из фильма «Смертельные гонки». За таким транспортным средством сложно не ухаживать — во-первых, из-за его необычайной редкости, а, во-вторых, из-за боязни быть подорванным таким клиновидным моторизованным оружием.

Бьюик супер и Холден Эфиджи

Что может быть более американским, чем Бьюик? И еще с такой длинной «улыбкой». Прибавив к этому «выпученные глаза», автомобиль начинает напоминать огромного кашалота или злого монстра из фильма типа «Люди в черном».

Австралийца Холдена Эфиджи даже можно назвать красивым благодаря своей эстетике бегемота. Мускулистый и крупный, он, кажется, показывает все зубы, чтобы его бояться.

Zenvo ST1 и Chevrolet Samaro ZL1

Многие суперкары плохо «выглядят». Вероятно, их создатели считают, что как только они увидят их хмурый «взгляд» в зеркало заднего вида, все водители сразу же повернутся в сторону, чтобы их не заметить.

Пожалуй, самые темные и хмурые современные автомобили сегодня — это датская модель Zenvo ST1 и американский Chevrolet Samaro ZL1, который, кажется, «смотрит из-под бровей».

IAT Kalman

Это, наверное, самый страшный внедорожник — IAT Kalman. Китайское творение создано в 2016 году и впервые показано на автосалоне в Пекине. Подобно F-117 Nighthawk, этот внедорожник устрашает некоторых, но невероятно стильный для других. Одним словом, мнения о его конструкции кардинально разные. Но если вы когда-нибудь увидите его вживую, помните, что хуже всего в этой машине не внешний вид, а цена — ровно 2 миллиона долларов.