Самые актуальные новости со всего Кыргызстана



Сейчас новостных порталов хоть отбавляй! И нельзя сказать, что в этом есть одни преимущества. Читатели теряются в разнообразии сайтов. Они не знают, где публикуется только проверенная и актуальная информация. Многие новостные порталы размешают не объективные новости, чем вводят читателей в заблуждение. Но Мanas.news поможет забыть вам обо всех этих неприятностях. Тут вы сможете найти самые свежие и достоверные новости Кыргызстана .

История создания

В 2015 году команда талантливых журналистов создала печатное издание под названием «Новости Бишкека». Тираж газеты был довольно маленьким. Сначала его приходилось распространять бесплатно. Но благодаря интернет-технологиям издание получило вторую жизнь! Оно перешло в онлайн формат и стало максимально доступным для всех жителей Кыргызстана. Так возник новостной портал Мanas.news.

Мы за объективность

Наши новости всегда объективные. Стоит отметить, что Мanas.news не спонсируется никакими организациями. Благодаря этому, издание не предвзято относится к своей работе! Все ради того, чтобы читатели могли доверять нам на все 100%.

Помощь гражданам

Наша задача не только публиковать интересные новости для жителей Бишкека и всего Кыргызстана, но и заботиться о их благополучии. Любой человек может обратиться к нам со своей проблемой. Мы рассматриваем вопросы, связанные с произволом власти.

Только актуальные новости!

На портале Мanas.news вы найдете только актуальные новости. Мы всегда думает о том, какая информация будет интересна большому кругу читателей. Если вы хотите быть в курсе всех событий, то можете смело заходить к нам. Мanas.news публикует новости не только со всего Кыргызстана, но и мира!

Сайт ведет команда профессиональных журналистов, которые работают на опережение. Они стараются очень оперативно собирать информацию и подавать ее читателям. Наши журналисты пишут коротко о главном, чтобы не загружать аудиторию лишней информацией.

На сегодняшний день manas.news активно сотрудничает с другими крупными изданием. Это позитивно сказывается на развитии сайта. С каждым годом он только совершенствуется. Если раньше аудитория была очень маленькой, то сейчас число читателей неимоверно выросло. Мanas.news работает во благо народа и информирует вас о самом главном! Доверие читателей-самая главная наша задача.