С чем носить блузку

Блузка – достаточно универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе всех модниц – сообщает нам сайт https://cardo.ua/. Остается лишь выбрать фасон и материал своей блузки, а тут вариантов великое множество. Она отлично сочетается с различными вещами, и в зависимости от сочетания и фасона можно создать абсолютно любой образ: от наивной витающей в облаках мечтательницы до искусной соблазнительницы.

Вся в белом

Не зависимо от фасона белая блузка отлично сочетается с аналогичным белым низом. Такой светлый образ добавит вам сияния и свежести. Только помните, что белый цвет традиционно полнит, поэтому учитывайте этот факт, продумывая свой стиль. Пышные модели юбок следует сочетать с таким жу верхом, сидящим по фигуре, а юбки в обтяжку и белые юбки-карандаш отлично смотрятся с топами с оборками и рюшами, а также объемными блузками.

Игра на контрасте

Отлично уравновесит белый низ черный верх. Это может быть что угодно: черный топ, классическая блузка, рубашка в мужском стиле, свитшот или черный пиджак. Сочетание черного и белого всегда смотрится выигрышно. Особенно оно подойдет тем девушкам, которые не имеют проблем в области бедер, но хотят визуально уменьшить объем в районе груди, а также подчеркнуть линию талии. При правильном подборе фасонов черный верх и белая юбка отлично подойдут обладательницам фигуры «перевернутый треугольник».

Как в небесах

Белый цвет отлично сочетается с синим и голубым. Вот почему мы с восхищением засматриваемся на красивые белые облака, тянущиеся по голубой глади неба. Создать «небесный» образ достаточно просто: для этого надо лишь подобрать к голубой блузке низ в белых тонах. Кстати, самые стильные блузки от Cardo можно найти по указанной ссылке.

Ярко и привлекательно

Хотите выделиться из толпы? Тогда носите свою красную блузку с белой юбкой, топом или пиджаком. Аксессуары и обувь также желательно подобрать в красном цвете.

Кокетство и невинность

Чисто девчачий образ можно создать с помощью белой юбки и розового верха: розовой блузки, розового топа и т.п. Такой ансамбль будет смотреться одновременно невинно, ярко и кокетливо.

В молодежном стиле

Если хотите создать современный молодежный образ, то сочетайте блузку с джинсами.

Благородство прежде всего

Очень благородно смотрится сочетание белой юбки (особенно юбки-карандаш) и верха в коричневом цвете любых оттенков. Белая юбка и коричневая блузка подчеркнут вашу серьезность и высокий стиль.

Только помните, что, чем вычурней ваша белая юбка, тем более скромным в исполнении должен быть верх. Юбку с рюшами, гипюровыми вставками, воланами и плиссировкой следует сочетать с простым по крою верхом, а юбку прямого покроя без фурнитуры и декора можно носить вместе с пышным свободным верхом и красивыми украшениями. Словом, во всем надо знать меру, и тогда блузка станет вашей верной спутницей в любых ситуациях…