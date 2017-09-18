Рюкзак – ваш стиль

Рюкзаки получают все большее распространение. Впервые рюкзак стали использовать в армии. Армейские рюкзаки получили название ранцев. Со временем рюкзак стал широко применяться и в повседневной жизни для переноски вещей. Рюкзак имеет преимущества перед сумками. Они более удобны при переноске тяжелых вещей на длинные расстояния. Система крепления рюкзака позволяет освободить руки, перераспределив нагрузку на спину. Кстати, модные женские рюкзаки можно найти по ссылке: lakestone.ru/zhenskie-ryukzaki&filter=sumka-rukzak.

В настоящее время существует много разновидностей рюкзаков различных форм и предназначения. Выделяют современные или анатомические рюкзаки. Эти рюкзаки имеют мягкую спину, которая позволяет переносить острые предметы без вреда для спины. Анатомические рюкзаки имеют различную форму и размеры. Их размеры колеблются от 5 литров до 140 литров. Они могут быть декорированы различными элементами: вышивкой, бисером, тканью.

Другой вид рюкзаков – мягкие рюкзаки. Эти рюкзаки не имеют твердых оснований и плохо держат форму. При этом переносить в них большие острые вещи крайне неудобно. Рюкзак имеет вид тряпичного мешка с двумя лентами для переноски. Объем таких рюкзаков невелик и колеблется от 40 до 60 литров. Такие рюкзаки часто используются в армии.

Рюкзак станковой имеет основу из прочного материала. Это позволяет распределять тяжесть предметов внутри рюкзака и намного упрощать их переноску.

Современные рюкзаки создаются из различного материала. Для создания рюкзаков используют яркую непромокаемую ткань. Наиболее распространенные ткани, используемые при производстве рюкзаков: синтетические ткани, легкие, прочные, непромокаемые и несмерзающиеся. Это гарантирует сохранность вещей, находящихся внутри рюкзака. Для создания подвесной системы используют ткани с мембранной технологией. Это отводит от тела влагу и тепло при передвижении. Ткань рюкзака должна быть прочной и выдерживать большие нагрузки. Это требование относится и к закрывающим элементам рюкзаков и их подвесным системам.