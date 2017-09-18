v>
Главная » Популярное » Рюкзак – ваш стиль

Рюкзак – ваш стиль

18 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Рюкзаки получают все большее распространение. Впервые рюкзак стали использовать в армии. Армейские рюкзаки получили название ранцев. Со временем рюкзак стал широко применяться и в повседневной жизни для переноски вещей. Рюкзак имеет преимущества перед сумками. Они более удобны при переноске тяжелых вещей на длинные расстояния. Система крепления рюкзака позволяет освободить руки, перераспределив нагрузку на спину. Кстати, модные женские рюкзаки можно найти по ссылке: lakestone.ru/zhenskie-ryukzaki&filter=sumka-rukzak.

В настоящее время существует много разновидностей рюкзаков различных форм и предназначения. Выделяют современные или анатомические рюкзаки. Эти рюкзаки имеют мягкую спину, которая позволяет переносить острые предметы без вреда для спины. Анатомические рюкзаки имеют различную форму и размеры. Их размеры колеблются от 5 литров до 140 литров. Они могут быть декорированы различными элементами: вышивкой, бисером, тканью.

Другой вид рюкзаков – мягкие рюкзаки. Эти рюкзаки не имеют твердых оснований и плохо держат форму. При этом переносить в них большие острые вещи крайне неудобно. Рюкзак имеет вид тряпичного мешка с двумя лентами для переноски. Объем таких рюкзаков невелик и колеблется от 40 до 60 литров. Такие рюкзаки часто используются в армии.

Рюкзак станковой имеет основу из прочного материала. Это позволяет распределять тяжесть предметов внутри рюкзака и намного упрощать их переноску.

Современные рюкзаки создаются из различного материала. Для создания рюкзаков используют яркую непромокаемую ткань. Наиболее распространенные ткани, используемые при производстве рюкзаков: синтетические ткани, легкие, прочные, непромокаемые и несмерзающиеся. Это гарантирует сохранность вещей, находящихся внутри рюкзака. Для создания подвесной системы используют ткани с мембранной технологией. Это отводит от тела влагу и тепло при передвижении. Ткань рюкзака должна быть прочной и выдерживать большие нагрузки. Это требование относится и к закрывающим элементам рюкзаков и их подвесным системам.


Хотите оставить комментарий к статье Рюкзак – ваш стиль?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Как правильно варить кукурузу: советы с фото и видео
  • Рюкзак – ваш стиль
  • Как правильно заниматься в тренажерном зале?
  • Breitling Colt – часы для активных действий
  • Зачатие ребенка, начало беременности. Оплодотворение яйцеклетки.

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    бомбезный вечер в гаграх Свечи зажигания NGK Как избавиться от ломкости волос Декоративная косметика Выбираем компьютерное детское кресло made in italy – 48 Osterreich – Австрия – 8 Sarpaneva – дизайнер современности Ремонт стиральной машины



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!