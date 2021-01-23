Россия выделила 75 млн рублей Узбекистану на обучение русскому языку

Россия решила оказать финансовую помощью Узбекистану в размере 75 млн рублей на проект по обучению русскому языку. Об этом недавно рассказала Ольга Подберезкина—зам главы международного сотрудничества. Вопрос обсуждался во время круглого стола, посвященного проблемам сотрудничества сфере образования — сообщает нам tafsilar.info .

Масштабный проект

Ольга Подберезкина рассказала о проекте «Класс», на который была выделена внушительная сумма. По словам заместителя проект будет одним из самых масштабных в Узбекистане. Его планируют запустить уже в 2021 году в тестовом режиме. Проект рассчитан на 9 лет и будет завершен в 2030 году.

Спонсоры проекта

Кто же выделил такую крупную сумму на реализацию проекта? Тут нужно отдать должное российскому олигарху Алишеру Усманову. Уроженец Узбекистана с радостью решил помочь своим сородичам. Он вызвался оплачивать работу преподавателей, которые будут работать в рамках проекта «Класс». На это потребуется немало средств. Ведь проект рассчитан на несколько лет. Алишер обязался спонсировать проект до самого окончания.

Дефицит специалистов

В Узбекистане наблюдается большой дефицит выпускников по специальности «русский язык и литература». По подсчетам МОН республики в стране не получается удовлетворить потребность в специалистах даже на 50%. Поэтому, проект «Класс» крайне необходим в Узбекистане.

Первый этап проекта

Первый этап проекта был проведен еще в прошлом году. В 14 регионах страны тестировали учеников с преподавателями. В эксперименте приняло участие 4000 преподавателей и 500 обучающихся. Результаты тестирования наглядно показали то, что проект нужно запускать в ближайшее время.

В ближайшее время в республику планируют привезти команду российских преподавателей. Для начала в Узбекистан приедет около ста высококвалифицированных учителей. При необходимости, число специалистов будет увеличено. Более подробную информацию читайте на портале новости Узбекистана по указанной ссылке.

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