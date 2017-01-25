Роскошные цветные шубы из песца в Киеве на меховом портале meha.kiev.ua

За окном холодает, а это значит, что все более популярным и востребованным атрибутом зимнего гардероба становятся шубы из натурального меха. И дело не только в отличной способности согревать свою хозяйку в холодное время года, но и в роскошном внешнем виде. Современные дизайнеры и мастера по пошиву шуб делают все возможное и невозможное, чтобы порадовать своих клиенток и предлагают все новые и новые модели шуб, разные варианты пошива и оформления верхней одежды из меха.

Даже самые требовательные столичные модницы будут в восторге, накинув на плечи ультрамодную теплую, но при этом легкую шубку.

Одним из лидеров мехового рынка который год остаются шубы из меха песца. Именно он удерживает лидирующие позиции и является одним из самых востребованных среди наших соотечественниц. Насколько же это прекрасно – укутаться в теплую и мягкую шубку, когда на улице сильный мороз и колючий ветер. Мех северного зверя не только роскошно выглядит и обладает отличными теплозащитными свойствами, но и долго носится. Даже повышенная влажность на улице и сильный мороз не способны навредить объемному и густому меху. Из сезона в сезон он остается гладким, блестящим и таким же привлекательным. Главное – обеспечить изделию правильные условия хранения и регулярный уход. В таком случае шубка будет радовать вас своим презентабельным внешним видом долгие годы.

Песцовые шубы на Киевском меховом портале meha.kiev.ua

Сегодня в продаже представлен большой ассортимент шуб их меха песца разных фасонов, моделей и цветов. В нашем каталоге http://meha.kiev.ua/catalog/fur-coats/arctic-fox вы найдете большой выбор шуб на любой вкус, цвет и кошелек. В продаже представлены как укороченные модели, так и более длинные шубки. Какому бы фасону вы не отдали предпочтение, шубка прекрасно сядет по фигуре и подчеркнет вашу женственность и сексуальность.

Шуба из песца – не только красивая и теплая вещь. Это практичный и модный атрибут вашего зимнего гардероба. Песцовые шубки удачно сочетаются с любыми нарядами. Вы сможете носить изделие с классическими брюками, юбками, джинсами и даже вечерними платьями в пол.

Мех песца прекрасно переносит окрашивание, благодаря чему в продаже можно встретить шубки самых разнообразных цветов, которые понравятся смелым столичным модницам с незаурядным вкусом.

В последнее время все большей популярностью у наших соотечественниц пользуются шубки-поперечки (с поперечной выкладкой пластин меха). Иногда такие шубки дополняются поясом, который позволяет выигрышно подчеркнуть линию талии и сделать ваш силуэт еще более женственным и привлекательным.

Не стоит бояться пышного и объемного меха. Песцовые шубки могут носить девушки с разным типом фигуры. Важно выбрать подходящий фасон и длину, которые помогут подчеркнуть все прелести фигурки и скрыть мелкие недостатки.

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