Роль ценности в семейных отношениях.

Каждый семейный человек хочет жить в мире и согласии со своей второй половиной. Но конфликты возникают, и это случается со всеми. Причины бывают разные, и сегодня психологи сайта http://www.kovalboris.ru/ хотели бы представить мнение о конфликтах, возникающих на почве различных взглядов на то, что ценно. Каждый человек индивидуален и его опыт неповторим, и ценности у людей разные.

Можно провести один маленький эксперимент. Представьте себе стул. Какой он, какого цвета, размера, формы? Представили? Я представила кухонный стул с красной подушкой сверху, у него железные ножки и спинка. Он достаточно удобный и на нем комфортно сидеть. И у меня есть предположение, что Ваш стул совсем не похож на мой, хотя, казалось бы, мы представляли один и тот же предмет. И тут можно увидеть, что мы думаем о разных стульях. А как часто в жизни, что-то имея в виду, мы, не вдаваясь в подробности, недоумеваем, почему наша вторая половинка не понимает таких простых вещей. И выход тут простой, но не очень привычный, — разговаривать. Разговаривать и о том, что для Вас ценно, и о том, что Вы не считаете значимым для себя. Жена считает важным подмести пол перед приходом мужа, потому что это ценно по ее представлениям, а мужу важно, чтобы его тапочки стояли на полу в определенном месте, потому что это его ценность. Жена каждый раз ставит их на полку, и из-за этого возникает скандал и конфликт. Пример утрирован, но достаточно показателен.

То как мы проявляем любовь и видим ее проявления от партнера, может отличаться от его представлений по этим вопросам. Муж, вернувшись домой с работы, на которой он целый день общался — хочет помолчать, а жена, которая весь день провела в одиночестве дома, — поговорить. И тут приходится искать компромисс, и как-то подстраивать свои желания, договариваться. Важно, чтобы в диалоге участвовали двое, потому что, если один будет долгое время подавлять свои желания, то его терпение может закончиться, что рано или поздно приведет к конфликту.

Для того чтобы разговор прошел спокойно, необходимо говорить о себе: «Я чувствую недопонимание с твоей стороны, потому что (важное для вас)». Также не стоит обвинять — когда разговор начинается с обвинений, конструктивного диалога не получится. А главное — обязательно выслушать, что говорит партнер, и предложить варианты с учетом обоюдных желаний.

Семейные конфликты, как бы это ни было парадоксально, делают нас ближе друг к другу. Мы больше узнаем о своей второй половинке и учимся слышать свои желания и чужие. Если конфликт зашел уже далеко и самостоятельно справиться не получается, то в этом случае можно обратиться к семейному психологу. Слушайте друг друга, любви и гармонии в Ваших взаимоотношениях!