Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, титул Рыцаря Её Королевского Величества, владелец острова в Атлантическом океане, хиппи, миллиардер, мастер эпатажа и просто предприниматель — все это Ричард Брэнсон. Неоднократно о нем можно было услышать, читая новости шоу бизнеса по указанной ссылке.

Ричард Брэнсон родился 18 июня 1950 года в графстве Суррей в Англии в семье адвоката. Еще в детстве его привлекали трудно достижимые цели. Так он в 5 лет на спор со своей тетей научился плавать. В детстве Брэнсон страдал дислексией (нарушение способности к овладению навыком чтения), именно поэтому он выбрал спорт для дальнейших достижений. Но получив серьезную травму на одной из школьных тренировок, Брэнсону пришлось бросить спорт.

Первый попытки начать свой бизнес Ричард Брэнсон совершил, когда ему еще было 9 лет. Он со своим другом занялись выращиванием рождественских елок , но побеги были съедены кроликами. На этом «первый бизнес» закончился, не успев начаться.

Кто бы мог подумать, что Брэнсон в 15 лет, страдая дислексией, надумает заняться издательством журнала «Student«. В журнале он делится своим мнением по поводу реформирования устройства школы. И на удивлением находит рекламодателей для своего журнала, начав получать с него первую прибыль.

В 16 лет Брэнсон бросает обучение в школе и переезжает в Лондон, где начинает заниматься продажей звукозаписей, предварительно приобретая их на распродаже, помеченных как бракованные. Именно на этом этапе его жизни, впервые всплывает имя «Virgin» (Девственница), под которым Бренсон совершал продажу звукозаписей. Далее он открывает собственный магазин и создает лейбл Virgin Records, на котором записывались такие группы как Tubular Bells (премия Grammy, как лучший инструментал), Sex Pistols (основатели панк-рока), Faust, Can и др.

В 1971 году Ричард Брэнсон был арестован и обвинен в продаже экспортных товаров. Урегулировалось дело уплатой штрафов и неоплаченной пошлины Таможне Англии. Матери Бренсона для уплаты взысканных сумм пришлось заложить дом. И с тех пор Бренсон решил больше никогда не нарушать закон.

В 1992 году Брэнсону приходится продать студию звукозаписи Virgin Records, но желание вернуться в музыкальный бизнес настолько было велико, что позже он основывает еще один лейбл — V2 Records.

Испробовав себя в сфере кинопродукции, компьютерных игр и розничной торговли и недвижимости, Ричард Брэнсон создает собственную авиалинию Virgin Airlines, позже ставшей авиакомпанией Virgin Atlantic Airways. Но чтобы основать эту затею, Virgin приходится залезть в серьезные долги. Ни отели, ни клубы не приносили компании серьезной прибыли, кроме как музыкальный бизнес. И именно тогда Брэнсон продает свой лейбл в поддержку авиакомпании…

Virgin Брэнсона — это бренд современности, в состав которой по различным подсчетам, начиная с журнала Student, входит около 400 компаний: Virgin Vision (кинопродукция), Virgin Developments (розничная торговля и недвижимость, разработки по этой теме), Virgin Games (компьютерные игры), Virgin Publishing (издательство), Virgin Radio (радио), Virgin Mobile (оператор мобильной связи), Virgin Trains (железная дорога) и т.д. Но из всего списка стоит выделить Virgin Galactic, занимающаяся космическими путешествиями.