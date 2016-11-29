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Рецепты красоты волос в зимнее время

29 Ноябрь 2016
Категория: Популярное

В зимний период волосы страдают от резких изменений температур и также, как весь организм от нехватки витаминов. Поэтому, чтобы волосы были красивыми и здоровыми им необходим уход и забота.

Как сохранить здоровье и красоту ваших волос в зимнее время и сберечь укладку под шапкой вы узнаете прочитав ниже приведенные правила и рецепты красоты волос.

5 зимних рецептов красоты волос.

1) В зимнее время года обязательно одевайте головной убор. Даже если вы оденете легкую косынку или капюшон, то уже этим защитите фолликулы волос от “обморожения” и спрячете волосы от негативного влияния снега и дождя. Подбирая головной убор, смотрите чтобы он не был слишком тесным. Так как тесный головной убор затрудняет процесс кровообращения. Для того, чтобы сохранить вашу укладку, можно применить современный “разумный” стайлинг нового поколения, который умеет “запоминать” укладку, сделанную перед прогулкой. После того, как зайдете в помещение и снимите головной убор, вам достаточно будет только слегка размочить волосы водой и руками подправить укладку. С помощью такого стайлинга волосы станут послушными и блестящими.

2) Для волос необходимо хотя бы изредка делать питательные и укрепляющие маски. Лучше использовать маски в состав которых входят аминокислоты, липиды, витамины, растительные экстракты и масла. После мытья головы пользуйтесь кондиционером.

3) Если ваша прическа имеет недостаточный объем применяйте косметику с пантенолом, не только шампунь и кондиционер, но также и средства для укладки – образующие объем гели, муссы, спреи. Альтернативой может быть несмываемая кондиционирующая сыворотка, которая придаст волосам необходимый объем, но не оставит специфического “ощущения стайлинга” на волосах. Для короткой стрижки это будет лучший вариант.

4) Будьте аккуратны и осторожны с применением лаков. В состав многих лаков входит спирт. Спирт пересушивает волосы, которые и без того испытывают негативное воздействие холода. Лучше выбирать современные лаки сухого распыления, такие лаки не нанесут вред вашим волосам.

5) Старайтесь не часто пользоваться утюжками для выпрямления волос. Для регулярного использования выбирайте профессиональную модель фена с эффектом ионизации. Перед горячей сушкой волос в обязательном порядке используйте спрей, который защитит волосы от термальных воздействий.

Надеюсь, данные рецепты красоты волос помогут вашей шевелюре выглядеть достойно и красиво, не смотря на холодное время года.


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