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Рецепт капкейков с кремом и съедобные стразы

8 Июль 2017
Категория: Популярное

Сегодня мы будем готовить с вами нечто необычное, а именно капкейк к кремом ежевики.

Что для этого нужно:

– на кончик чайной ложки соли

– пол стакана сахара

– экстракт ванили ( одна чайная ложка)

– отделить 12 белков от желтков

– стакан муки

– пол чайной ложки винного камня (можно в альтернативу взять уксус или лимонный сок, важно чтобы в тех же пропорциях). Данный рецепт капкейков самым популярным у домохозяек. Далее можно взять съедобные стразы, которые можно найти по ссылке: https://la-torta.com.ua/catalog/strazy-sedobnye и украсить свое кулинарное творчество.

Что нужно для крема капкейка:

– 190 грамм ежевики (желательно свежей)

– пол чайной ложки лимонного сока

– примерно 2.5 стакана пудры сахарной

– 125 грамм масла (только сливочного)

Если хотите, чтоб капкейк имел цвет, добавьте красителя пищевого.

Как приготовить капкейк?

Включите вашу духовку, чтоб она набирала жару. Затем нужно застелить формы для ваших капкейков как на фото. Отдельно и тщательно перемешайте сахар (3/4 стакана) вместе с мукой и солью. Отложите, пускай все это пропитается.

Затем возьмите глубокое блюдо и при помощи миксера взбейте следующие компоненты: винный камень, белки и ваниль. Пока взбиваете, добавляйте понемногу ¾ стакана сахара, взбивайте до тех пор пока ваши пики не начнут обретать форму.

После чего перенесите ваши сухие ингредиенты и при помощи силиконовой лопатки хорошенько перемешайте. Теперь пришло время разлить получившееся тесто по всем формочкам. В разогретой духовке нужно выпекать не более 15 минут, их цвет будет слегка зеленоватый. Достаньте капкейки и подождите пока они остынут.

Как приготовить крем для капкейка?

Возьмите следующие компоненты: лимонный сок, пюрешку из черники и масло (масло нужно взбить хорошенько), взбивайте эти компоненты до однородной массы. Сахарную пудру добавляйте только частями, чтоб получить желаемую консистенцию.

При желании можете смешать вместе с пищевым красителем для получения более яркого вида.


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