Рецепт чудесных рулетиков с сыром, огурцом и семгой

Это одно из моих «фирменных» блюд. Такие рулетики не только очень вкусны, но и просто готовятся, что весьма важно! Есть и еще интересный момент: рулетики получаются очень похожи на суши-роллы, поэтому тех, кто не знает о составе, всегда ждет сюрприз! Кстати, недавно я узнала, что быстрая и удобная доставка суши на Троещине доступна по указанной ссылке. Она очень выручает, когда внезапно приходят гости, а из еды практически ничего нет. Одним словом – рекомендую!!!

Итак, для приготовления берем следующие ингредиенты: 2 свежих огурца, 200 граммов соленой красной рыбы без костей (в идеале – семга либо форель, филе), сыр сливочный (мягкий), сметана жирностью не менее 25%.

Приготовление блюда. Моем огурцы. Один режем длинными кусочками (вдоль), второй – кружочками (поперек). Нарезаем филе рыбы (если, конечно, она не была у вас в виде порционных кусочков). Итак, смазываем рыбу сыром либо сметаной, сверху кладем длинный кусочек огурца, заворачиваем в рулетик. Затем все нарезаем на порционные кусочки, ставим каждый на огуречные кружочки. Для красоты обратите внимание, что сверху рулетика должна быть видна начинка.