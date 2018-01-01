Развод через суд и по обоюдному согласию, в чем разница?

Расторжение брака иногда может затягиваться на долгое время. А все потому, что между супругами возникают различные спорные ситуации, связанные с разделом совместно нажитого имущества, определением фактического места проживания детей, выплаты алиментов и прочего. Однако вместе с этим при других обстоятельствах развод может произойти достаточно быстро. От чего это зависит? На самом деле одним из основных моментов считается обоюдное согласие супругов на развод. К тому же если у них нет общих детей, они имеют возможность развестись через ЗАГС. Для этого достаточно составить заявление, и прийти в назначенное время в установленное место.

Если же в семье имеются малолетние дети, тогда даже в случае обоюдного решения, получить развод можно только через суд.

Конечно же, сроки бракоразводного процесса установлены на законодательном уровне. Причем чаще всего здесь приходится говорить о 30 днях с момента подачи заявления в соответствующую инстанцию. При этом здесь все зависит от сопутствующих обстоятельств.

Если говорить об отсутствии детей и общем решении супругов развестись, они могут смело отправляться в ЗАГС, расположенный по месту проживания одной из сторон. Если же говорить о расторжении брака, в котором имеются малолетние дети, здесь приходится обращаться в судебные органы посредством подачи искового заявления. Форма заявления в суд на развод представлена на специализированном ресурсе.

Как мы уже говорили ранее, для получения развода по обоюдному согласию необходимо в обязательном порядке заранее подготовить определенный пакет документов. Здесь все зависит от самой инстанции, в которую вы обращаетесь.

Когда дело касается обращения в ЗАГС, здесь в первую очередь важно составить совместное заявление, прикрепить оригинал квитанции об оплате госпошлины, а также прикрепить свидетельство о заключении брака.

Если вам все же пришлось обращаться в суд, тогда здесь потребуется в первую очередь оформить исковое заявление, заранее составить договор, в котором будет прописано фактическое место проживание малолетних детей после расторжения брака, а также участие второй стороны. Кроме этого необходимо приложить брачное свидетельство, сделать копии свидетельств о рождении каждого ребенка, прикрепить бумагу, заверенную нотариусом, с которой будет указан точный размер денежной помощи на содержание ребенка, и оригинал квитанции за уплату судебного сбора.

Как бы там не было, развод по обоюдному согласию всегда происходит намного быстрее. Поэтому если вы уже пошли на такой шаг, постарайтесь договориться со второй половинкой.