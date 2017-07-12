Разница между Высокой модой и pret-a-porter

В чем же преимущественное отличие линии «от кутюр» от Высокой моды. В обоих случаях длинноногие модели шагаю по подиуму у великолепных одеждах от ведущих кутюрье мира, тем самым приковывая к себе взгляды миллионов мужских и женских глаз. Конечно же, не все то, что надето на манекенщицах, приспособлено к выходу на улицу. Да и вообще, в девяноста процентах случаев данную одежду таковой можно назвать лишь с большой натяжкой. Дизайнеры лишь хитро улыбаются на это в ответ. Они-то знают, в чем состоит вся прелесть изюминки, а мы, обычные рядовые граждане, не очень. Но зато мы знаем, где покупать современную и модную женскую одежду – на сайте http://monlystore.ru лучший выбор и отличные цены!

Вот именно те шедевры, которые смотрятся очень вычурно и эксклюзивно, называются модой «от кутюр» и не предназначены для широкой продажи в бутиках или же обычных магазинах, дожидаясь заказа от какой-то светской львицы, которой просто не в чем прийти на очередное светское мероприятие. А вот то, что мы таскаем в обычной жизни, называется линии одежды прет-а-порте, что дословно переводится с французского языка, как одежда, уже готовая для того, чтобы ее покупали и носили.

Если и вовсе углубиться в историю, то можно дойти до каменного века. Беда лишь в том, что там одежду создавали исключительно в бытовых целях, не зарабатывая на этом ни копейки. Смешно, но факт остается фактом. Но если переместиться немного дальше по временной линии, примерно к эпохе Возрождения, то в моду стали входить не совсем обычные вещи. Это могла быть фреза, или же воротничок, состоящий из множества слоев и сильно накрахмаленный. Особого внимания заслуживала подушка, которую дамы привязывали под платьем, сами догадайтесь, где. По оригинальности идей, а также по неудобности их ношения, данный элемент вполне можно было отнести к Высокой моде или же линии одежды «от кутюр». Но самое понятие о Высокой моде появилось лишь благодаря Чарльзу Уорту и его стараниям. Именно эта Личность помогла моде во многих деталях.

Например, он повлиял на то, чтобы коллекции были разделены согласно сезонам, а те, в свою очередь, согласно временам года. Помимо этого, Уорт решил показывать одежду на живых манекенщицах, а также решил возвести производство одежды в ранг своеобразного искусства. Граждане, у которых деньги позволяли покупать дорогие, эксклюзивные вещи на заказ, имели возможность одеваться у дорогих модельеров.