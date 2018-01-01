Разливная парфюмерия – весьма перспективный вид бизнеса

Разливная парфюмерия как бизнес

Возможно, в каждом, даже маленьком городе вы можете заметить множество магазинов косметики, какие пестрят разными марками различных духов и выбор в действительности, в большинстве из них просто огромный. Из всего этого выступает вопрос – как лучше всего войти на рынок современной косметики и потом начать соперничать со всеми конкурентами? Как правильно выделиться? Ответ уже нашли многие молодые предприниматели – это женские духи на разлив.

Стоит сразу отметить, что это достаточно узкая ниша, но благодаря кризису, не каждый человек может приобрести дорогостоящую косметику, какая расфасована на строго определенный объем, а вот маленький тюбик популярных, качественных духов любые клиенты готовы приобретать фактически в любой момент.

В мегаполисах по таковому принципу уже трудятся и большие торговые сети, но в маленьких городах – именно этот формат продажи ароматов запросто может стать хорошим стартом для любого начинающего предпринимателя.

Нужно признаться, что этот бизнес больше всего рассчитан для дам. Так как конкретно они разбираются в данном вопросе и смогут предложить клиенту конкретно то, что ему необходимо. Поэтому нужно учитывать этот факт при найме персонала для собственного магазина. Также рекомендуем покупать наливные духи в компании Rever Parfum по указанной ссылке.

Советы по организации бизнеса наливной парфюмерии

Если же вы решились уже открываться, то стоит будет заняться поиском аренды в вашем городе. В первую очередь необходимо рассматривать торговые комплексы. Для старта можно сходу не рассматривать огромную площадь, для начала вам хватит 5 – 10 кв.м., но как вариант, в случае если торговый комплекс уже раскрученный и в том месте довольно много клиентов, возможно снять и маленький торговый островок и туда выставить хотя бы какой-то минимум продукции.

Еще отметим, что чем больше будет ассортимент у вашего магазина духов, то тем большее объем клиентов вы можете привлечь. У всех покупателей разные вкусы, а духи – это особый товар, что воспринимается эмоциональным восприятием, исходя из этого необходимо давать своему клиенту как возможно больший выбор.