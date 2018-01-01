Рабочие моменты и претензии

Все мы знаем, что хорошая работа та, на которой ты делаешь то что нравится, и за это еще получаешь деньги. Вместе с этим, работа приучает к графику и дисциплине, и иногда чрезмерно перегибая палку. Да и вообще, практически никто не работает там, где хотелось бы. Посему работа превращается из интересного и творческого занятия в довольно сложный и рутинный процесс. Особенно неприятно, когда тенденции на фирме ведут к тому, чтобы навешивать на одного человека — несколько разношерстных направлений, что по сути уже не правильно, ибо человек начинает работать неэффективно.

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Я в своем время занимался системным администрированием. Помогал юзерам офиса решить ту или иную задачу, занимался обслуживанием техники, закупками оборудования или работой с различными сервисами. Работа относительно интересная, но главное понятная и практически без сюрпризов. Вместе с этим и платили не плохо. Все бы ничего, если бы постепенно работа не дополнялась новыми и необычными занятиями, типа всякой аналитики, и левых заданий. В том числе и бонус дни — поработай мерчендайзером перед новым годом. Конечно, руководство пытается всячески закрыть дыры сотрудниками, если такая необходимость возникает, но не регулярно же?

Я конечно понимаю, что руководство всячески пытается оправдать наличие того или иного сотрудника. Сотрудники отрабатывают свое, работодатель получает прибыль, вместе с этим — продает услуги или товар фирмы на рынке, получая за это прибыль и тем самым имея возможность оплатить работу сотрудникам. Иногда приходится даже выбивать деньги с неплательщиков. И тут или штатный юрист нужен, или кому-то из сотрудников искать образец претензионного письма чтобы подать претензию, и отсудить деньги. Процесс ведения дел в бизнесе довольно сложен, посему или приходится напрягать сотрудников, или терпеть убытки и уходить минус. А чтобы все было схвачено — нужно каждому из сотрудников работать эффективно.

Безусловно, лучше, когда каждый сотрудник на своем месте и занимается своим делом. Построенная на такой концепции организация — крепко стоит на ногах. Вместе с этим, переживая кризисный часы, компании не всегда пытаются вернуться к прежнему состоянию и такой структуре. И выходит так, что работа строится на «честно слове», и обязательно при таких раскладах кто-то остается недовольным, отсюда и текучка кадров.

Собственно я никогда не вешал всю вину на работодателя, за какие-либо промахи или не лучшие условия, тем не менее, в большей степени это была недоработка компании и неправильное ведение дел. Ели же каждый будет подходить с умом к проблеме, тогда останутся довольны все, что собственно — ключ к успеху.