Пять распространенных ошибок родителей относительно детской стоматологии

Детская стоматология и главные ошибки родителей

Все знают, что психика ребенка очень нестабильна, и каждый поход к стоматологу не сулит ничем хорошим. Зачастую, родители допускают фатальных ошибок, не обладая знаниями в этой сфере. Сейчас, мы рассмотрим пять основных ошибок, что бы в дальнейшем наши детки избежали того, что пережили мы.

Прежде чем перейти к основной части статью хотелось бы напомнить, что лучше предотвратить заболевание, чем его потом лечить. Тем более, что уже сейчас доступна круглосуточная детская стоматология и найти ее можно поуказанной ссылке.

Первая ошибка – не обязательно лечить молочные зубы!

От того на сколько здоров молочный зуб зависит на сколько здоров коренной зуб. Большинство родителей считают, что их не нужно лечить, не знаю, что много заболеваний передаются с молочного на постоянный. А еще забывают про кривые зубы, и это сулит малышам неправильный прикус, что может привести к многим проблемам.

Вторая ошибка – лучше сразу удалять зубы, которые поражены кариесом, не стоит их лечить!

Это одно из самых распространенных заблуждений. В действительности, не вовремя удаленный молочный зуб, приведет к проблемам с прорезыванием постоянного. Это происходит из-за того, что соседние зубы смещаются и занимают свободное место. Малышу придется носить брекеты.

Третья ошибка – необязательно детский стоматолог, обычный тоже подойдет!

Скажу вам правду, это не так. Детская стоматология использует другие методы лечения. Не каждый стоматолог для детей найдет контакт с малышами, потому у некоторых и развиваются фобии с детства. Главное нужно запомнить, что зубы нуждаются в уходе с ранних лет, и визите к стоматологу должны быть регулярные.

Четвертая ошибка – брекеты не для вас, они уродуют внешность.

Зубы можно выровнять в любой период времени, главное, чтобы было желание. Вы можете выбрать съемную пластину ( от 6 до 10 лет) или брекеты ( для подростка), или каппы ( от 6 до 15).

Пятая ошибка – тебе не нужна отдельная зубная паста, воспользуйся любой!

Стоматологи утверждают, ребенок должен чистить зубы только детской зубной пастой. В состав входят специальные минералы, которые полезны для малыша. А главное то, что их нужно чистить, как только они прорезались.

Запомните, если ваш ребенок с детства чистит зубы утром и вечером, то это залог здоровых и красивых зубов.