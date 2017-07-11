v>
Главная » Новости » Пуховики с мехом и без: такие разные, и такие равные

Пуховики с мехом и без: такие разные, и такие равные

11 Июль 2017
Категория: Новости

Пуховики с мехом и без: такие разные, и такие равные

Пуховик – отличный пример практичной и стильной верхней одежды для осенне-зимнего сезона. Разнообразие стилей и фасонов, которое предлагают именитые бренды-производители, сделало эту одежду еще более актуальной, в сравнении с тяжелыми шубами.

Пуховики с мехом – удобная и красивая замена шуб

Женские пуховики с мехом выглядят не менее роскошно, женственно и элегантно, чем шубы. Но при этом они отличаются массой достоинств, которыми вторые не располагают. Пуховая зимняя одежда очень легкая, удобная в ношении, не сковывает движений, и ухаживать за ней довольно просто. В отличие от шубы, для которой обязательна химчистка, изделие на пуху можно стирать в домашних условиях, используя специализированный шампунь и следуя показаниям на бирке. А применение натурального гусиного, утиного или гагачьего пуха в качестве наполнителя сделало их очень теплыми и легкими одновременно. Дополнительного уюта придает и натуральный мех, который обычно украшает собой капюшон, рукава и полы изделия. Но есть и комбинированные модели, более подобные шубам. Все это позволило дизайнерам создать стильный и удобный пуховик, в котором вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Пуховики без меха – практичные и сдержанные варианты

Не менее солидно выглядит и пуховая одежда без меха. Женский пуховик без меха совершенно не проигрывает перед моделью с меховым декором. Модные создатели используют самые стильные элементы и детали, которые придают данным изделиям не меньшей презентабельности и роскоши. В таких моделях мех, даже можно сказать, будет лишним, хоть как бы странно это не звучало. Такие вещи отличаются лаконичностью и стремлением к минимализму, все внимание здесь акцентируется на уникальных деталях, фактуре материала и ультрамодном фасоне. Дополнительный уют же, который привносит меховая отделка, придают трикотажные манжеты, воротники-стойки, оригинальные капюшоны, кулиски. Поэтому если вам больше по душе пуховики без меха, можете смело покупать их, даже проживая в холодной регионе. Производители учитывают все факторы, создавая теплые и стильные варианты без мехового декора на морозный зимний период.

Где купить женский пуховик с мехом и без него?

Приобрести пуховую одежду с меховым декором и без можно в интернет-магазине БланкаЛюкс, выбрав желаемую модель по фото. Расходы за доставку он-лайн бутик берет на себя, развозя заказы совершенно бесплатно по всей Украине. В ассортименте вас ожидают большой выбор и лучшие бренды-производители:

  • Visconf/Violanti;
  • Joutsen;
  • Peuterey;
  • Dixi Coat;
  • Diego M;
  • AFG;
  • ADD.


Хотите оставить комментарий к статье Пуховики с мехом и без: такие разные, и такие равные?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • «Секс-фантазии» — три шага не тратить время впустую
  • Биорецин – косметическое средство будущего
  • Дыши легко, живи легко
  • Превращаем яблоко в лебедя или бабочку – лучший вариант для фуршета
  • Что такое мода от-кутюр?

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Белый чай – история появления Немного о выборе игрушки для ребенка Немного о выборе мебели в ванную комнату Немного о выборе хрустальных бокалов Маски для лица из яблок – омолаживаемся Как вести себя на распродаже обуви или одежды? Гранд макет Россия – 2 4 ошибки в любви и как их избежать Как избавиться от «ушек» на бедрах?



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!