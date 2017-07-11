Пуховики с мехом и без: такие разные, и такие равные

Пуховик – отличный пример практичной и стильной верхней одежды для осенне-зимнего сезона. Разнообразие стилей и фасонов, которое предлагают именитые бренды-производители, сделало эту одежду еще более актуальной, в сравнении с тяжелыми шубами.

Пуховики с мехом – удобная и красивая замена шуб

Женские пуховики с мехом выглядят не менее роскошно, женственно и элегантно, чем шубы. Но при этом они отличаются массой достоинств, которыми вторые не располагают. Пуховая зимняя одежда очень легкая, удобная в ношении, не сковывает движений, и ухаживать за ней довольно просто. В отличие от шубы, для которой обязательна химчистка, изделие на пуху можно стирать в домашних условиях, используя специализированный шампунь и следуя показаниям на бирке. А применение натурального гусиного, утиного или гагачьего пуха в качестве наполнителя сделало их очень теплыми и легкими одновременно. Дополнительного уюта придает и натуральный мех, который обычно украшает собой капюшон, рукава и полы изделия. Но есть и комбинированные модели, более подобные шубам. Все это позволило дизайнерам создать стильный и удобный пуховик, в котором вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Пуховики без меха – практичные и сдержанные варианты

Не менее солидно выглядит и пуховая одежда без меха. Женский пуховик без меха совершенно не проигрывает перед моделью с меховым декором. Модные создатели используют самые стильные элементы и детали, которые придают данным изделиям не меньшей презентабельности и роскоши. В таких моделях мех, даже можно сказать, будет лишним, хоть как бы странно это не звучало. Такие вещи отличаются лаконичностью и стремлением к минимализму, все внимание здесь акцентируется на уникальных деталях, фактуре материала и ультрамодном фасоне. Дополнительный уют же, который привносит меховая отделка, придают трикотажные манжеты, воротники-стойки, оригинальные капюшоны, кулиски. Поэтому если вам больше по душе пуховики без меха, можете смело покупать их, даже проживая в холодной регионе. Производители учитывают все факторы, создавая теплые и стильные варианты без мехового декора на морозный зимний период.

Где купить женский пуховик с мехом и без него?

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