Психологические взаимоотношения в паре

Все когда-либо слышали о том, что между людьми, любящими друг друга, возникает духовная связь. Исходя из этого, взаимодействие между партнерами проявляется на всех психологических уровнях. В этой статье мы поговорим о том, как будет отражаться на нас самих вред, который мы наносим своему партнеру. И наоборот, какой результат имеет добро и чувство безукоризненной жертвенности в паре. Во время психологической консультации мне часто приходится иметь с этим дело.

Что обозначает понятие жертвенности?

Простыми словами, жертвенность – это желание делать что-то хорошее для того, кого любишь, не ожидая от этого ничего взамен. Но другое дело, когда это желание перерастает в зависимость и человек начинает действовать, не исходя из собственных интересов, а старается угодить другому человеку, и не важно, получается это у него или нет. Но вряд ли в природе человека была заложена функция того, что он будет действовать, не исходя из своих интересов, а желая угодить кому-либо.

По мнению многих психологов, любовь формирует некий общий организм, состоящих из двух независимых людей. А так как в человеческую природу заложен инстинкт заботы о себе, грубо говоря, инстинкт самосохранения, то, заботясь о ком-то, человек поддается своему естественному желанию заботиться о себе.

В паре личность одного человека, даже если не на все сто процентов, то на какую-то часть зависит от другого. Соответственно, нанося вред партнеру, мы будем вредить себе самим, той части личности, которая и находится в непосредственной связи с любимым человеком. Все мы это могли ощущать на примерах. Допустим, вы поругались со своим партнером, вряд ли вы будете чувствовать себя замечательно после этого, не так ли? Так вот, дело в том, что, когда вы наносите эмоциональный вред партнеру, вы тем самым вредите себе.

В каких случаях партнеры наносят вред друг другу?

Мне, как семенному психологу, хочется обратить внимание на то, почему так происходит. В большинстве случаев негативное влияние в паре может получить та сторона, которая больше хочет чувствовать принадлежность, нежели доминировать. То есть, этот партнер больше поддается и уступает. При этом он будет делать для развития отношений больше, нежели второй. То есть, стараться всеми возможными способами сделать все, что в его силах. Но если это доходит до фанатизма, то разница между хорошими поступками и теми, которые могут подавлять партнера, стирается.Это называется дисбалансом в отношениях или же синдромом ложной любви. Проще говоря, люди не чувствуют друг друга.Так происходит тогда, когда человек фанатически увлечен идеей поддержания отношений, что иногда может и переборщить.

Более того, делая все возможное и невозможное для отношений, такие люди могут и не догадываться о том, что этим они могут причинять вред другим. Распространенный случай – человек знает, что своими действиями ничего хорошего не сделает, но все же находит себе оправдания. Что-то вроде “если мне никто не говорит, что я делаю что-то не так, то я могу продолжать в том же духе”. Жестоко звучит, согласитесь. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, а именно: человек как можно больше вкладывается в отношения, но не получает ничего взамен, что для него эти самые отношения будут значить? Верно. Они будут со временем только обесцениваться. Человеку свойственно ценить только то, к чему он прикладывает собственный труд и усилия, во что он вкладывает всего себя и свою душу. Проведите параллель между тем, что вам досталось просто так и тем, чего вы пытались добиться долгое время. Что вам будет более дорого? Вот с отношениями так же. Из этого и исходит идея о том, что человек, который кажется фанатически вовлеченным в отношения, просто пытается поддерживать их ценность всеми силами. И если это незаметно для другой стороны, отношения идут на спад.

Эгоизм или безукоризненность?

Именно поэтому крайне важно, чтобы оба партнера делали свой вклад в развитие отношений, чтобы они стремились сделать другого человека более счастливым. Ведь, как говорится, каждый несет другим то, что имеет внутри себя. Только несчастный человек пробует сделать несчастным кого-то другого. Счастливые же пытаются осчастливить. Вспомните, когда вы видели радость на лице вашего партнера после хорошего поступка. Эта радость передавалась и вам. Кто-то может назвать это эгоизмом. Но все же, отношения – это глубоко субъективное дело. Наверняка можно говорить только о том, что мы, любя кого-то, действительно пытаемся как можно больше стать частью жизни этого человека. А так как мы хотим хорошей жизни, то мы и делаем ее такой для него и, как мы уже поняли, для себя. Это утверждение исходит именно из идеи о том, что между партнерами есть духовная связь.

Когда двое людей становятся парой, нет уже отдельного понятия счастья для каждого из них. Счастье становится общим. Может, именно это мы и можем назвать истинной любовью? Каждый может решить это для себя, но все же, человек не может пойти против того, что заложено в нем самой природой.

Автор статьи, Коваль Борис, практикующий психолог