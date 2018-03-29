Украинской компанией “LOPAN group” был создан программный продукт “Зарплатка”. Он является инструментом автоматизации расчета отпускных и больничных, реализации их переноса в различные документы, отображения графика рабочего времени каждого сотрудника предприятия и заполнения табеля учета проведенного рабочего времени.

Данный рабочий функционал станет дополнением для работы бухгалтера, в значительной степени упростив и ускорив ее. “Зарплатка” работает с конфигурацией «Бухгалтерия для Украины».

Помимо удобного и понятного интерфейса в программе добавлены многие функции, отсутствующие в “Бухгалтерии”. Например, с помощью “Зарплатки” у бухгалтера или руководителя есть возможность оценки и анализа полного графика проведенного рабочего времени для всего предприятия. С помощью настроек интерфейса можно провести анализ данных по конкретным сотрудникам, предприятию в общем, по разным периодам и датам.

На главном окне существуют еще несколько иконок для удобных функций, благодаря которым например можно осуществить расчет отпускных или больничных для каждого сотрудника. Для уменьшения рабочего времени бухгалтера, информация из одного табеля копируется в смежные. При заполнении документов о невыходе и фиксировании количества дней без присутствия работника на предприятии, «Табель учета рабочего времени» заполняется по этим данным автоматически, сразу оформляя с учетом печатной формы по регламенту. Также, в зависимости от отработанных дней данные о невыходе влияют на расчет сумм в документе о начислении заработной платы. Неудивительно, что благодаря данному функционалу в значительной степени упрощается и ускоряется работа бухгалтера.

Благодаря программе возможно параллельно вести два вида учета персонала, а именно управленческий и регламентированный учеты.

Конфигурация «Зарплата и Управление Персоналом для Украины» совместно с дополнением “Зарплатка” поможет автоматизировать многие процессы учета производства, проанализировать кадровый состав, трудовую занятость сотрудников, сдельщиков, ГПХ, заполнять учеты рабочих ставок штатного расписания, отпусков и их остатков. С помощью программ будет гораздо проще заполнять графики работы сотрудников и рассчитывать их заработные платы.

Программное дополнение “Зарплатка” решит все возникшие вопросы при использовании “Бухгалтерии для Украины”, но не станет ее полной альтернативой. Данное дополнение всего лишь облегчит рабочий процесс для бухгалтера, упростит решение рутинных вопросов и поможет сконцентрироваться на более важных аспектах работы.