Профессиональное качество ждет вас

Существуют различные классы и виды наушников, каждый из которых найдет своего потребителя, который наверняка сможет оценить весь скрытый потенциал и технические возможности, которые спрятаны внутри корпуса. Сейчас все чаще посетители стали обращать свое внимание на наушники мониторного типа из-за того, что их очень часто можно увидеть на известных музыкантах и исполнителях. Еще пару лет назад профессиональное оборудование могли себе позволить исключительно компании, которые занимаются записью и сведением аудио материала, а теперь пришло время, когда каждый клиент сможет стать владельцем такого гаджета по приемлемой цене.

Идеальная модель для ценителей

Beats Executive Black наушники проводные, но они с первого взгляда притягивают к себе внимание даже тех, кто мало что понимает в аудио устройствах. Внешне наушники просто бросаются в глаза плавными линями корпуса, в основе которого скрыта алюминиевая конструкция, которая придает ему не только жесткости, а и делает его максимально стойким даже после длительной эксплуатации.

Чаши наушников сделаны из пластика и крепятся при помощи шарнирного крепления. Внутри их расположилась связка из нескольких динамиков, которых своим звучанием охватывают как низкие, так и высокие частоты. Басы у них ощущаются очень сочно. Это позволит слушать музыку совершенно различных жанров и получать максимальную отдачу звука на любом уровне громкости.

В комплекте с наушниками поставляется специальный кабель, который превращает их в мультимедийную гарнитуру, при помощи которой можно не только слушать музыку, а и даже общаться с друзьями по телефону без необходимости снимать наушники с головы при поступлении входящего звонка.

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