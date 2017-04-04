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Профессиональная косметика для тела: достоинства, виды, особенности

4 Апрель 2017
Категория: Популярное

Профессиональная косметика для тела: достоинства, виды, особенности

Человеческая кожа постоянно испытывает стресс из-за воздействия внешних факторов. Поэтому ей, как и коже лица, необходимо обеспечить бережный и, главное, эффективный уход, который увеличит степень сопротивляемости стрессам, нормализует липидный и гидробаланс и восстановит обмен веществ.

Если привычные средства уже не справляются с поставленными задачами, то поможет профессиональная косметика для тела, которую необходимо подбирать с учетом таких факторов как особенности кожи, сезон, климатические условия. Верно подобранная уходовая программа позволит:

– Продлить и сохранить молодость кожи;

– Снизить результаты негативного воздействия таких внешних факторов как плохая экология, резкие колебания температуры, недостаточная влажность воздуха;

– Предупредить появление покраснений, шелушения, зуда;

– Обеспечить уверенность в собственной привлекательности в любых условиях.

 

Основные группы и категории профессиональных средств ухода за кожей

 

Можно выделить следующие группы профессиональных средств для тела:

– Продукты для повышения тонуса. В эту группу входит косметика, которая нормализует состояние кожи за счет стимулирования процессов обмена, происходящих в тканях;

– Продукты для увлажнения. Данная группа включает кремы, гели и бальзамы, которые обладают ярко выраженным увлажняющим и смягчающим действием;

– Продукты для очищения. Эта группа включает различные скрабы и пилинги, подбираемые с учетом особенностей кожи. Быстро и эффективно удаляют ороговевший слой с поверхности, делая кожу ухоженной, чистой и сияющей.

 

Существуют и специальные профессиональные продукты для ухода за кожей. Это, к примеру, средства для глубокой очистки, которые в салонах используются для максимального раскрытия пор с целью обеспечения глубокого проникновения питательных веществ. Это пилинги, гоммажи, специальные кремы. Средства для бальнеотерапии используются для принятия целебных ванн, а еще эта группа включает солевые скрабы, обеспечивающие двойное действие – очищение и тонизирование.

 

Особое место в перечне профессиональных средств для кожи занимают продукты для сеансов массажа. Обычно они обладают густой текстурой за счет высокого уровня содержания биологически активных компонентов. Это могут быть кремы и масла как с разогревающим, так и с охлаждающим действием. Их применение во время массажных процедур способствует выведению излишков жидкости и подкожного жира. Обеспечивают также тонизирующее действие.

 

Еще одна отдельная категория профессиональных продуктов, использование которых обеспечивает не только пользу, но и удовольствие во время использования – это сыворотки и кремы. В зависимости от предназначения они помогают продлить полученный в салоне эффект, скорректировать некоторые недостатки фигуры, придать коже тонус, уменьшить целлюлит, снизить вес и устранить растяжки.


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