Придерживаясь простоты в одежде: брюки “Супербатал”

«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – ОБЫЧНО САМОЕ ЛУЧШЕЕ!»

Мы все не раз слышали это выражение, и многие уже успели убедиться в его правоте. Самые простые решения, пути, способы действия обычно оказываются и самыми успешными. Эта мудрость касается практически всех сфер жизни, в том числе и выбора одежды.

В многообразном спектре мужской моды многие вещи кажутся порою слишком усложненными. Нам ежедневно приходится иметь дело с такими понятиями, как «тренды», «законы моды», «10-ка самых-самых» и «ключевые вещи, без которых просто нельзя жить». Сегодня существуют правила буквально на все случаи жизни, так, что иногда во всей этой неразберихе хочется перестать выбирать, и просто получить удовольствие от той одежды, которая у нас есть. Очень популярными сегодня становятся брюки “Супербатал”, которые можно купить оптом по ссылке: http://fiallochka.ua/catalog/bryuki-super-batal. В наличии большой ассортимент по весьма доступным ценам.

В недавно вышедшем в прокат документальном фильме «Одинокий мужчина» («A Single Man», США, 2009), продюсером которого стал Том Форд, есть сцена, где главный герой – Джордж – пересиливает нежелание вставать с постели для того, чтобы одеться и хорошо выглядеть. На самом деле, этой сцены не было в оригинале книги (роман Кристофера Ишервуда «Одинокий мужчина»), по которой снят фильм, но режиссер решил, что она очень важна для передачи главной мысли. А именно, несмотря на то, что Джордж находится в глубокой депрессии, одна из немногих вещей, благодаря которой он продолжает ощущать радость существования – это его ухоженный внешний вид.

«Может это глупость, но мне кажется, что, если я начищу до блеска свои туфли, надену галстук, и в целом обрету нормальный вид, то почувствую себя намного лучше. Для меня это своего рода броня и ритуал, через который я должен пройти», — комментирует Том Форд.

И действительно, если мы задумаемся над его словами, то поймем, что именно в этом и заключается смысл наших усилий хорошо выглядеть. Не считая того, что ухоженный внешний вид помогает нам продвигаться вперед по служебной лестнице и делает нас более успешными в любви, факт обладания красивой одеждой сам по себе доставляет удовольствие.

В своем интервью фешен-директор журнала «Details», Ник Салливан, говорит о тех же вещах, а на вопрос, чего нам стоит ожидать в будущем от мужской моды, отвечает: «В настоящее время наблюдается сдвиг маятника моды в сторону, уход от пестрых мужских туфель, вызывающих брюк и курток. Мода сейчас тяготеет к более простому и чистому дизайну. Например, туфли. Очень хороший пример. Раньше в моде были разноцветные, замысловатые кожаные и замшевые броги с перфорацией и рисунком на носке, а сейчас единственной альтернативой считается пара черных оксфордов. Так что я считаю, в моде наступил период избавления от лишнего. Все предельно упрощается».

Ник сделал интересное замечание, но мы думаем это нормально, что каждый проходит через период кричащей, расфуфыренной одежды прежде, чем перейти на другой уровень, где можно сосредоточить внимание на таких вещах, как покрой и качество одежды. Именно на этом этапе и начинает развиваться собственное чувство стиля. Но в любом случае, продолжайте просматривать блоги, журналы и интернет-издания на тему моды, только вместо того, чтобы слепо следовать рекомендациям, думайте над тем, как их можно применить по отношению к вашему устоявшемуся стилю.

НАЧНИТЕ С УПРОЩЕНИЯ

«Все гениальное просто», — сказал Леонардо Да Винчи и был прав. С этой мыслью вы можете приступить к упрощению своего гардероба. Забудьте о броских логотипах, сумасшедших расцветках и кричащих принтах и сосредоточьтесь на базовых вещах. Базовые – значит серые и белые футболки с V-образным вырезом, белые и голубые отутюженные рубашки, серые шерстяные брюки и пара черных туфель. Так же в этот список входят брюки-чинос цвета хаки, серый костюм и голубой блейзер, пара качественных джинсов и хороших ботинок.

Сосредоточьтесь преимущественно на нейтральных тонах, таких как голубой, серый, белый и черный так, чтобы их можно было комбинировать между собой настолько часто, насколько это позволяет ваш гардероб. Беря за основу базовые вещи, далее одевайтесь, как хотите. Нет ничего страшного в том, что вы ходите в одних только джинсах и футболках до тех пор, пока одежда, которую вы носите хорошего качества, и вы сами в отличной физической форме. В итоге подбор собственного гардероба позволяет подчеркнуть свою индивидуальность.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА

Теперь, когда вы начали одеваться проще, неплохо было бы добавить в свой образ что-то такое, что из заурядного человека сделает вас человеком с изюминкой. Какой-то такой элемент одежды, чаще аксессуар, который из обычного наряда сделает шедевр. Под такой вещью подразумевается что угодно – от пары цветных носков до необычного ремня, или браслета на запястье, или часов с интересным ремешком, потому что, как вы знает, одежда – это способ выразить свой внутренний мир. Так что проявить немного креативности – никогда не лишнее.

Вы даже можете выбрать какие-то нынешние мужские тренды, например, модный галстук или квадратный карман пиджака. Например, можно надеть серый костюм с белой сорочкой и темно-синий галстук, и получить на выходе потрясающий наряд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Сказать по правде, эти рекомендации подойдут не каждому. Среди нас еще много таких людей, которые «наряжаются», чтобы привлечь к себе внимание будь то хипстеры, поп-звезды, фешен-блогеры или студенты школы искусств, которые не будут в восторге от того, что их одежда должна выглядеть проще и незаметнее. Однако мы убеждены, что наши рекомендации в любом случае вам пригодятся — они научат вас одеваться так, чтобы не выглядеть, как разноцветный павлин.

Перемены и разнообразие – вещь хорошая, но классический образ Джеймса Бонда, состоящий из костюма, рубашки, галстука и вечерних туфель, никогда не выйдет из моды. К тому же необходимо обладать определенной уверенностью в себе для того, чтобы вырядиться в ацтекские принты, фиолетовые армейские ботинки и рабочий пиджак камуфляжной расцветки.

Так почему бы не начать носить простую одежду хотя бы для того, чтобы испытывать от этого удовольствие? Кто знает, может быть, вам это, действительно, понравится.