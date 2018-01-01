27 Фев

Причины, диагностика и лечение амблиопии у детей

Причины, диагностика и лечение амблиопии у детей

Особенностью амблиопии как патологии является то, что она вызывает стойкое ухудшение зрения. Если лечение не начать вовремя, это может стать необратимым процессом. Другое название амблиопии – «синдром ленивого глаза».

Чем проявляется амблиопия

Патология, как правило, начинается с раннего возраста. Если у ребенка изначально недостаточно развивается зрение на один или оба глаза, то в мозг поступает лишь частичная информация от зрительного анализатора. Это и запускает патологический процесс.

Внимание! Своевременную диагностику значительно затрудняет то, что не затронутый амблиопией глаз берет на себя зрительные функции в полной мере, и человек может долго не замечать развития патологического процесса и ухудшения зрения на втором глазу.

В зависимости от уровня снижения остроты зрения, различают такие степени амблиопии:

  • низкая — показатель остроты зрения 0,8-0,4;
  • средняя — показатель остроты зрения 0,3-0,2;
  • высокая — показатель остроты зрения 0,1-0,05;
  • очень высокая — показатель остроты зрения 0,04 и ниже.

Почему возникает это состояние

Нарушение развития зрительной системы берет свои истоки в раннем детстве. Именно этап формирования слаженной работы глаз является уязвимым процессом, когда могут возникнуть отклонения. Амблиопия глаз у детей может возникнуть при таких ситуациях:

  • при близорукости или дальнозоркости, которые не корректируются;
  • при снижении остроты зрения в косящем глазу. Косоглазие является пусковым фактором для возникновения амблиопии, а она в свою очередь усугубляет его;
  • если рефракционная способность глаз имеет разницу в 3 и больше диоптрий;
  • если оптическая коррекция с помощью линз и очков была подобрана несоответствующим образом;
  • помутнение роговицы;
  • помутнение тканей хрусталика;
  • птоз — опущенное веко.

Чем грозит эта патология

Нарушение поступления информации в зрительный анализатор может привести к тому, что глаз не сможет видеть вообще. Детский возраст и повышенная реактивность организма дают надежду на положительный результат. Взрослый же организм может не среагировать на лечение амблиопии, и человек потеряет зрение.

То, что глаза видят окружающий мир по-разному, сказывается на восприятии внешней среды. Человек не оценивает объем предметов, их расположение относительно друг друга. Это делает невозможным нормальное положение тела в пространстве, становится препятствием для творчества и работы.

Как распознать «ленивый глаз»

Стоит бить тревогу, если появились такие проявления:

  • нарушения координации, ориентирования в пространстве;
  • глаза быстро устают при работе;
  • ощущение пелены перед глазами, нарушение четкосиь изображения;
  • предметы двоятся, их контуры искажены;
  • человек с трудом различает цвета разных предметов;
  • развивается косоглазие.

Появление симптоматики говорит о запущенном процессе. К сожалению, на ранних стадиях, когда состояние легче поддается коррекции, признаки отсутствуют. В этот момент определить патологию может врач с помощью аппаратуры. Это говорит о том, насколько важны регулярные профилактические осмотры и консультации офтальмолога.

Как проводится диагностика

Определить наличие амблиопии важно на ранних этапах развития. Это происходит в детском возрасте. Если не обращать внимания на проблему, во взрослом возрасте потеря зрения станет необратимой.

В диагностический комплекс, как правило, включаются следующие методы:

  • Визометрия. Определение остроты зрения должно соответствовать всем правилам диагностики в детском возрасте.
  • Рефрактометрия. Для определения рефракции глаза используются различные методы (рефрактометр, кераторефрактометр, скиаскопия).
  • Исследование глазодвигательной функции. Врач изучает объем движения глаз и поочередно, и вместе, в комплексе.
  • Определение фиксации. Это важно для определения тактики коррекции амблиопии.
  • Инструментальные методы диагностики. Их применение обусловлено необходимостью исключить наличие органических заболеваний, являющихся причиной снижения зрения.

Современные методы лечения амблиопии

Лечебная тактика включает следующие методы:

Оптическая коррекция

Обязательное условие — применение специальных линз или очков. Особые требования к материалам — они должны быть высокоиндексными, с просветляющим покрытием и асферической формой. Чем эффективней оптическая зона, тем лучше корректируется амблиопия у детей.

Окклюзия

Суть метода заключается в том, чтобы включить пораженный амблиопией глаз в зрительную работу. Для этого зрительные функции второго, видящего глаза ограничиваются при помощи специальных наклеек-окклюдеров. Данный метод применяется и при амблиопии, и при косоглазии.

Плеоптика

Комплекс лечебных мероприятий, включающий в себя в том числе аппаратные методы лечения амблиопии.

Важно справится с проблемой в детском возрасте. Даже после успешного лечения ребенок должен состоять на диспансерном учете у офтальмолога и проходить регулярные осмотры. Своевременное и качественное лечение — залог хорошего зрения в будущем.

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