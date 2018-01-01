Причины, диагностика и лечение амблиопии у детей

Особенностью амблиопии как патологии является то, что она вызывает стойкое ухудшение зрения. Если лечение не начать вовремя, это может стать необратимым процессом. Другое название амблиопии – «синдром ленивого глаза».

Чем проявляется амблиопия

Патология, как правило, начинается с раннего возраста. Если у ребенка изначально недостаточно развивается зрение на один или оба глаза, то в мозг поступает лишь частичная информация от зрительного анализатора. Это и запускает патологический процесс.

Внимание! Своевременную диагностику значительно затрудняет то, что не затронутый амблиопией глаз берет на себя зрительные функции в полной мере, и человек может долго не замечать развития патологического процесса и ухудшения зрения на втором глазу.

В зависимости от уровня снижения остроты зрения, различают такие степени амблиопии:

низкая — показатель остроты зрения 0,8-0,4;

средняя — показатель остроты зрения 0,3-0,2;

высокая — показатель остроты зрения 0,1-0,05;

очень высокая — показатель остроты зрения 0,04 и ниже.

Почему возникает это состояние

Нарушение развития зрительной системы берет свои истоки в раннем детстве. Именно этап формирования слаженной работы глаз является уязвимым процессом, когда могут возникнуть отклонения. Амблиопия глаз у детей может возникнуть при таких ситуациях:

при близорукости или дальнозоркости, которые не корректируются;

при снижении остроты зрения в косящем глазу. Косоглазие является пусковым фактором для возникновения амблиопии, а она в свою очередь усугубляет его;

если рефракционная способность глаз имеет разницу в 3 и больше диоптрий;

если оптическая коррекция с помощью линз и очков была подобрана несоответствующим образом;

помутнение роговицы;

помутнение тканей хрусталика;

птоз — опущенное веко.

Чем грозит эта патология

Нарушение поступления информации в зрительный анализатор может привести к тому, что глаз не сможет видеть вообще. Детский возраст и повышенная реактивность организма дают надежду на положительный результат. Взрослый же организм может не среагировать на лечение амблиопии, и человек потеряет зрение.

То, что глаза видят окружающий мир по-разному, сказывается на восприятии внешней среды. Человек не оценивает объем предметов, их расположение относительно друг друга. Это делает невозможным нормальное положение тела в пространстве, становится препятствием для творчества и работы.

Как распознать «ленивый глаз»

Стоит бить тревогу, если появились такие проявления:

нарушения координации, ориентирования в пространстве;

глаза быстро устают при работе;

ощущение пелены перед глазами, нарушение четкосиь изображения;

предметы двоятся, их контуры искажены;

человек с трудом различает цвета разных предметов;

развивается косоглазие.

Появление симптоматики говорит о запущенном процессе. К сожалению, на ранних стадиях, когда состояние легче поддается коррекции, признаки отсутствуют. В этот момент определить патологию может врач с помощью аппаратуры. Это говорит о том, насколько важны регулярные профилактические осмотры и консультации офтальмолога.

Как проводится диагностика

Определить наличие амблиопии важно на ранних этапах развития. Это происходит в детском возрасте. Если не обращать внимания на проблему, во взрослом возрасте потеря зрения станет необратимой.

В диагностический комплекс, как правило, включаются следующие методы:

Визометрия. Определение остроты зрения должно соответствовать всем правилам диагностики в детском возрасте.

Рефрактометрия. Для определения рефракции глаза используются различные методы (рефрактометр, кераторефрактометр, скиаскопия).

Исследование глазодвигательной функции. Врач изучает объем движения глаз и поочередно, и вместе, в комплексе.

Определение фиксации. Это важно для определения тактики коррекции амблиопии.

Инструментальные методы диагностики. Их применение обусловлено необходимостью исключить наличие органических заболеваний, являющихся причиной снижения зрения.

Современные методы лечения амблиопии

Лечебная тактика включает следующие методы:

Оптическая коррекция

Обязательное условие — применение специальных линз или очков. Особые требования к материалам — они должны быть высокоиндексными, с просветляющим покрытием и асферической формой. Чем эффективней оптическая зона, тем лучше корректируется амблиопия у детей.

Окклюзия

Суть метода заключается в том, чтобы включить пораженный амблиопией глаз в зрительную работу. Для этого зрительные функции второго, видящего глаза ограничиваются при помощи специальных наклеек-окклюдеров. Данный метод применяется и при амблиопии, и при косоглазии.

Плеоптика

Комплекс лечебных мероприятий, включающий в себя в том числе аппаратные методы лечения амблиопии.

Важно справится с проблемой в детском возрасте. Даже после успешного лечения ребенок должен состоять на диспансерном учете у офтальмолога и проходить регулярные осмотры. Своевременное и качественное лечение — залог хорошего зрения в будущем.