Причины, диагностика и лечение амблиопии у детей
Особенностью амблиопии как патологии является то, что она вызывает стойкое ухудшение зрения. Если лечение не начать вовремя, это может стать необратимым процессом. Другое название амблиопии – «синдром ленивого глаза».
Чем проявляется амблиопия
Патология, как правило, начинается с раннего возраста. Если у ребенка изначально недостаточно развивается зрение на один или оба глаза, то в мозг поступает лишь частичная информация от зрительного анализатора. Это и запускает патологический процесс.
Внимание! Своевременную диагностику значительно затрудняет то, что не затронутый амблиопией глаз берет на себя зрительные функции в полной мере, и человек может долго не замечать развития патологического процесса и ухудшения зрения на втором глазу.
В зависимости от уровня снижения остроты зрения, различают такие степени амблиопии:
- низкая — показатель остроты зрения 0,8-0,4;
- средняя — показатель остроты зрения 0,3-0,2;
- высокая — показатель остроты зрения 0,1-0,05;
- очень высокая — показатель остроты зрения 0,04 и ниже.
Почему возникает это состояние
Нарушение развития зрительной системы берет свои истоки в раннем детстве. Именно этап формирования слаженной работы глаз является уязвимым процессом, когда могут возникнуть отклонения. Амблиопия глаз у детей может возникнуть при таких ситуациях:
- при близорукости или дальнозоркости, которые не корректируются;
- при снижении остроты зрения в косящем глазу. Косоглазие является пусковым фактором для возникновения амблиопии, а она в свою очередь усугубляет его;
- если рефракционная способность глаз имеет разницу в 3 и больше диоптрий;
- если оптическая коррекция с помощью линз и очков была подобрана несоответствующим образом;
- помутнение роговицы;
- помутнение тканей хрусталика;
- птоз — опущенное веко.
Чем грозит эта патология
Нарушение поступления информации в зрительный анализатор может привести к тому, что глаз не сможет видеть вообще. Детский возраст и повышенная реактивность организма дают надежду на положительный результат. Взрослый же организм может не среагировать на лечение амблиопии, и человек потеряет зрение.
То, что глаза видят окружающий мир по-разному, сказывается на восприятии внешней среды. Человек не оценивает объем предметов, их расположение относительно друг друга. Это делает невозможным нормальное положение тела в пространстве, становится препятствием для творчества и работы.
Как распознать «ленивый глаз»
Стоит бить тревогу, если появились такие проявления:
- нарушения координации, ориентирования в пространстве;
- глаза быстро устают при работе;
- ощущение пелены перед глазами, нарушение четкосиь изображения;
- предметы двоятся, их контуры искажены;
- человек с трудом различает цвета разных предметов;
- развивается косоглазие.
Появление симптоматики говорит о запущенном процессе. К сожалению, на ранних стадиях, когда состояние легче поддается коррекции, признаки отсутствуют. В этот момент определить патологию может врач с помощью аппаратуры. Это говорит о том, насколько важны регулярные профилактические осмотры и консультации офтальмолога.
Как проводится диагностика
Определить наличие амблиопии важно на ранних этапах развития. Это происходит в детском возрасте. Если не обращать внимания на проблему, во взрослом возрасте потеря зрения станет необратимой.
В диагностический комплекс, как правило, включаются следующие методы:
- Визометрия. Определение остроты зрения должно соответствовать всем правилам диагностики в детском возрасте.
- Рефрактометрия. Для определения рефракции глаза используются различные методы (рефрактометр, кераторефрактометр, скиаскопия).
- Исследование глазодвигательной функции. Врач изучает объем движения глаз и поочередно, и вместе, в комплексе.
- Определение фиксации. Это важно для определения тактики коррекции амблиопии.
- Инструментальные методы диагностики. Их применение обусловлено необходимостью исключить наличие органических заболеваний, являющихся причиной снижения зрения.
Современные методы лечения амблиопии
Лечебная тактика включает следующие методы:
Оптическая коррекция
Обязательное условие — применение специальных линз или очков. Особые требования к материалам — они должны быть высокоиндексными, с просветляющим покрытием и асферической формой. Чем эффективней оптическая зона, тем лучше корректируется амблиопия у детей.
Окклюзия
Суть метода заключается в том, чтобы включить пораженный амблиопией глаз в зрительную работу. Для этого зрительные функции второго, видящего глаза ограничиваются при помощи специальных наклеек-окклюдеров. Данный метод применяется и при амблиопии, и при косоглазии.
Плеоптика
Комплекс лечебных мероприятий, включающий в себя в том числе аппаратные методы лечения амблиопии.
Важно справится с проблемой в детском возрасте. Даже после успешного лечения ребенок должен состоять на диспансерном учете у офтальмолога и проходить регулярные осмотры. Своевременное и качественное лечение — залог хорошего зрения в будущем.