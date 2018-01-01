Многие люди, особенно в преклонном возрасте, жалуются на проблемы с конечностями. Часто возникает боль в стопах ног, причины которых найти не так то просто, ведь есть множество факторов, которые влияют на здоровье.

Самые распространенные причины боли в стопах ног у человека:

Одной из распространенных причин болезненности стоп является подошвенный фасцит. Это заболевание чаще всего проявляется у спортсменов, людей с лишним весом, а также людей с плоскостопием. Вследствие повышенной нагрузки на стопу, происходит воспаление фасции. Боли обычно проявляются в конце рабочего дня после долгой работы на ногах или же в течение дня. Хронический фасцит может перейти в пяточную шпору — нарост, который образуется из-за долгого воспаления фасции. Проявление пяточной шпоры заключается в том, что человеку становится больно ходить и наступать на стопу.

Следующей причиной боли в стопах ног являются артриты, то есть воспаление сустава. Заболевание также может случиться из-за большой нагрузки на стопу. Нарушение кровоснабжения в стопе можно отнести к частному случаю артрита. В таком случае боль в стопах ног может появляться как утром, так и вечером.

Защемление нервов приближенно к этим причинам и проявляется чаще всего у женщин после родов.

Также боли в стопах причиной может являться неврома — это воспаление нервов стопы. Обычно она распространяется лишь в одной стопе, поэтому боли ощущаются только с одной стороны и продолжаться они могут тогда, когда человек ходит. В добавок к этому при носке неудобной обуви могут возникать различные покалывания, а также жжение между пальцами.

Последствием травм или ушибов стопы может стать нарушение связи мышечного аппарата стопы, что приводит к болезненным ощущениям. Если человек долго не ходил и не опирался на стопу, то мышцы могут постепенно атрофироваться. К счастью это можно исправить несложными упражнениями на стопу, а также ежедневными прогулками с постепенным увеличением нагрузки. Именно так и делают после травм или переломов.

Причинами болей могут оказаться не только физиологические факторы. Нередко мы носим попросту неудобную обувь, которая не дает стопам дышать, а также всячески стесняет ее. Последствиями всего этого являются мозоли на стопах, бородавки или появление плоскостопия. Бороться с этим можно с помощью специальных мазей, ванночек с травами и настоями, а также с помощью ортопедических стелек.

Стоит отметить, если у Вас появился данный недуг, то не нужно затягивать с лечением, и тем более прибегать к народной медицине. Так Вы только потеряете драгоценное время, и заболевание может перейти в хроническую форму. Нужно обратиться в специалисту клиники, он проведет осмотр и назначит все необходимые анализы, а также чаще всего назначают рентгенологическое обследование. А сделать рентген стопы с функциональными пробами можете здесь . Также высококвалифицированные специалисты клиники «Энерго» в Санкт-Петербурге помогут назначить лечение, которое поможет поставить Вас на ноги. Заходите на сайт dcenergo.ru и записывайтесь на прием. Будьте здоровы!