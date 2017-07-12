Превращаем яблоко в лебедя или бабочку – лучший вариант для фуршета

Яблоком интересной формы можно приятно удивить гостей или маленьких детей, они прекрасно дополнят красивый праздничный стол и заставят вас улыбнуться в пасмурный день. Только на первый взгляд кажется, что сделать прекрасного лебедя из обычного яблока тяжело. Сейчас мы откроем вам секрет маленьких и простых хитростей карвинга.

Начнем с лебедя

Возьмите твердое большое яблоко любого цвета. Располагаем его черенком кверху и отрезаем два ломтика, но так, чтобы внутри остался третий ломтик шириной около 1 см. Из него мы будем делать голову лебедя. Также рекомендуем ознакомиться с интересным меню на банкет, фуршет, любое выездное мероприятие. Можно сделать заказ и быть уверенным в качестве блюд!

Теперь надо вырезать крылья. Мысленно делим половинку яблока пополам и вдоль. Немного отступаем от середины в сторону и делаем вертикальный надрез, но не дорезаем яблоко до конца, а оставляем целыми около 0,5см. Отступив от нижней части яблока те же0,5 см делаем горизонтальный надрез, чтобы прорези соединились. Вынимаем полученный карвинг яблоко.сектор и продолжаем до тех пор, пока наше яблочко не закончится. Повторяем эти же действия с другой стороны половинки яблока. Следите за тем, чтобы у вас получилось равное количество вырезанных долек одинакового размера. Вкладываем все детали обратно, но при этом немного их сдвигаем в сторону к хвосту лебедя.

Берем центральную часть яблока и вырезаем из нее изогнутую шею и голову. Это очень просто, отступите от края дольки1 см и повторите изгиб яблока, а черенок яблока может стать милым хохолком на голове лебедя. Шею легко прикрепить зубочисткой к туловищу. Желательно, чтоб ее не было видно. Лебедь готов!

Бабочка

Собственно, бабочка делается точно так же. Только вместо длинной шеи надо сделать два усика, а каждое крылышко будет состоять из двух частей. То есть половинку яблока мы делим на 4 части, а не на две, как в лебеде.

Для полноты картины фруктовую фигуру можно полить сахарным сиропом или сиропом из варенья и присыпать сверху кокосовой стружкой. Тогда лебедь будет выглядеть оперенным, а бабочка более нарядной.

Интересно то, что эту технику можно использовать и на других плотных фруктах и овощах. Такие фигурки прекрасно смотрятся не только на сладком столе, но добавляют изысканность основным блюдам.