Преимущества мясорубки Kenwood для кухни любой хозяйки

Мясорубки Kenwood — необходимое приспособление для любой хорошей хозяйки на кухне. Готовить обеды и ужины с помощью мясорубки Kenwood намного легче и быстрее, ведь с таким устройством накрутить большую миску фарша не прикладывая много сил можно всего за несколько минут.

Современные мясорубки Kenwood имеют оригинальный дизайн, а также каждая модель продумана до мелочей. Такие устройства просты в эксплуатации и легко моются. К тому же, мясорубки данного бренда отличаются относительно высокой скоростью переработки продукта, а также оснащены реверсным механизмом, для более качественной переработки жилистых кусков. При этом мясорубка Kenwood имеет средний уровень шума и высокий уровень защиты от скачков электроэнергии. Такое функциональное устройство сочетает в себе удобство и эргономичность, что влияет на общее приятное впечатление от эксплуатации техники, которая упрощают каждодневный быт. В любом кухонном интерьере мясорубка Kenwood будет элегантным дополнением к общей концепции интерьера и не займет много места.

Фирменные мясорубки Kenwood собираются с помощью высокотехнологичного оборудования и в основном имеют металлическую конструкцию, которая является гарантией надежности. Алюминиевый корпус и металлические детали отвечают всем требованиям качества, являясь надежным помощником большого количества людей в области кулинарии. Иногда также встречаются модели мясорубок Kenwood, корпус которых изготовлен из высокопрочного пищевого пластика, но они также не менее надёжны, ведь не каждый производитель бытовой техники использует качественные материалы. Богатая комплектация поставки, которую имеет каждая мясорубки Kenwood, открывает новые возможности для создания интересных кулинарных блюд. При помощи таких устройств можно не только быстро и легко измельчать овощи, сырое и отварное мясо, рыбу и птицу, но и порубить кубиками колбасу, ветчину и яйца. Существуют комплектации с несколькими насадками для изготовления в домашних условиях вкусных колбасок. Приятным дополнением ко всему, является прозрачная крышка для толкателя, которую можно использовать в качестве емкости для готового фарша. Также крышкой можно накрыть мясо, если вам необходимо будет отлучиться от приготовления блюда. Мясорубки английского бренда Kenwood не тяжелые, конструкцию можно легко разобрать и хранить в кухонном ящике.

Официальный срок гарантии на мясорубки Kenwood составляет не менее одного года. В данный период владелец получает бесплатное обслуживание купленной им техники в авторизованных сервис-центрах. Если в товаре обнаружен существенный дефект, а с момента его продажи прошло менее 14 дней, покупатель вправе вернуть его продавцу, но с техникой данного бренда такое случается крайне редко.