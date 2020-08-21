Преимущества кормов для котят Acana

Преимущества кормов для щенков и котят Acana

В кормах Акана достаточное количество животного белка, который так необходим растущему организму. Пушистый непоседа будет всегда полон сил и энергии после сытного завтрака или питательного ужина.

Представленные в каталоге корма разработаны с учетом потребностей молодого растущего организма и содержат необходимый набор питательных веществ и витаминов. Среди преимуществ продукции бренда для котят стоит отметить:

оптимальное сочетание протеинов и углеводов;

гипоаллергенность;

достойные вкусовые качества.

Разновидности

Серия кормов для котят от Акана представлена такими линейками бренда:

GRASSLANDS;

WILD PRAIRIE;

PACIFICA.

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Корма для щенков Acana подходят для кормления животных с момента перехода на сухие рационы, т.е. в возрасте около 3-4 недель. Натуральные составы, дополненные витаминами и минералами, обеспечивают питательные потребности молодняка в необходимых компонентах для хорошего роста и развития.

Интересно! Каждая гранула корма Акана включает более 50 % мясных ингредиентов, в зависимости от линейки, а также дополнена премиальными протеинами мясного происхождения. Это позволяет щенкам быстро наращивать необходимую мышечную массу.

Разнообразие белковых компонентов в составе корма для щенков Acana

Состав кормов подобран с учетом разнообразия и баланса различных видов мяса. Для щенков в каталоге можно выбрать рационы на основе:

ягненка;

утки;

рыбы;

курицы;

свинины;

цыпленка;

индейки.

Высокопротеиновые питательные корма можно заказать с доставкой по Москве и Подмосковью, и отправкой в другие города России. Обеспечьте маленькому пушистому питомцу качественный рацион!

Корма для щенков Acana подходят для кормления животных с момента перехода на сухие рационы, т.е. в возрасте около 3-4 недель. Натуральные составы, дополненные витаминами и минералами, обеспечивают питательные потребности молодняка в необходимых компонентах для хорошего роста и развития.

Интересно! Каждая гранула корма Акана включает более 50 % мясных ингредиентов, в зависимости от линейки, а также дополнена премиальными протеинами мясного происхождения. Это позволяет щенкам быстро наращивать необходимую мышечную массу.

Приучайте своего питомца к лучшему, что есть на рынке готовых кормов с первых дней жизни