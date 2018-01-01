Преимущества гель лаков Фокс

Нынешние средства для правильного нанесения макияжа всегда способны выделить женскую красоту, ее истинное великолепии, а еще имеют состав, какой полностью безвреден для человека. Во всем разнообразии предложений в интернете, можно отыскать большой выбор средств для ногтей от компании Фокс, какая займет ответственное место во всей вашей коллекции! Многообразие цветовых оттенков, высококлассный уровень качества, безопасность, эргономичная форма и щепетильно подобранный состав – именно это и делает продукцию данной марки одной из самых популярных на рынке всех косметических средств и лаков. Купить гель лаки Фокс модно по ссылке: http://interfax.com.ua/news/press-release/464024.html.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА гель-лаков FOX

– Средства от данной компании, какие сочетают лучшие свойства геля и лака, имеют много преимуществ перед другими аналогами:

– Самое главное – это безопасность. Гель-лаки Фокс не содержат вредных элементов, какие приводят к поэтапному разрушению пластины. Исходя из этого его возможно применять на постоянной основе, быть уверенными, что все ногти не станут хрупкими и не будут довольно часто ломаться.

– Данный лак на гелевой базе не требует постоянного спиливания пластины, что тоже сказывается на ее общем состоянии наилучшим образом.

– Стремительное и легкое высыхание. В случае если после нанесения совершить обработку ультрафиолетом, то само закрепление займет у вас пару минут, ну а под действием специального LED-освещения – около 30 сек. Это отличный результат!

– Долгий срок действия. Некоторые покупатели данного бренда заявляют, что гель лак держится в течении 14 дней, наряду с этим на поверхности никогда не образуется трещин либо сколов.

– Удобство в применении. Любой флакончик снабжен эргономичной кистью для аккуратного нанесения, а еще он довольно компактен и запросто помещается в мелкую косметичку.

– Сам лак очень легкий и достаточно быстро снимается безкакого-либо вреда для здоровья ногтевых пластин.

– Богатый выбор оттенков: вся палитра от производителя заключает в себя более 150 оттенков, благодаря чему возможно подобрать оригинальный вариант для маникюра. Его можно выбрать на каждый будний день, для любой вечеринки, первого свидания, какого-то театрализованного вечера либо светского выхода.