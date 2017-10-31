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Пражское рождественское печенье

31 Октябрь 2017
Категория: Популярное

На праздник Рождества в каждой стране, где его отмечают, обязательно готовится традиционное национальное рождественское блюдо. Самым известным из таких блюд справедливо будет назвать индейку, без которой не обходится ни один рождественский праздничный стол в Северной Америке. В Чехии же таким неотъемлемым элементом на Рождество является пражское рождественское печенье. Этот десерт, являющийся гордостью чешских мастеров кондитерского дела, без преувеличения знают во всей Европе. Все, кому удавалось его попробовать, старались обязательно заполучить рецепт этого нежнейшего, исключительно вкусного кондитерского изделия, история которого уходит в незапамятные времена. Даже не все чешские кондитеры могут с точностью ответить на вопрос, в каком веке этот изумруд кондитерской мысли появился на свет.

Что нужно:

  • мука пшеничная в/с — 0,400 кг;
  • разрыхлитель теста — 0,005 кг;
  • сахар-песок — 0,050 кг;
  • сахарная пудра — 0,200 кг;
  • ванилин — 0,005 кг;
  • маргарин — 0,250 кг;
  • орехи (миндаль) — 0,100 кг;
  • коринка (мелкий изюм без косточек) — 0,100кг;
  • яйцо куриное крупное — 3 шт.

Что нужно делать:

  1. Первоначально пшеничную муку необходимо соединить с разрыхлителем теста и дважды просеять в объемную мерную емкость для кухни. В середину просеянной муки сделать неглубокую ямку. Чем шире и глубже емкость, тем меньше ингредиенты будут разлетаться в стороны.
  2. Сепарировать яичные желтки от белков. Добавить желтки в ямку, промятую в муке. Туда же засыпать сахар-песок и ванилин. Добавить в емкость размягченный маргарин. Вымесить тесто, чтобы оно было ровной, гладкой структуры.
  3. После того как тесто вымешано, переместить емкость в холодильник. Некоторое время дать тесту подмерзнуть, чтобы оно не прилипало к поверхности рабочего стола в ходе дальнейших действий с ним.
  4. В отдельной емкости миксером на малых или средних оборотах взбить яичные белки в плотную пенку до устойчивых пиков. Взбитая масса должна стать больше в объеме где-то в три раза. Как вариант- взбивать венчиком, но это займет намного больше времени и сил.
  5. После этого, при непрерывном взбивании, частями просеять во взбитые белки сахарную пудру. Взбивать опять же до единообразного состояния, избегая комков.
  6. Из полученного теста раскатать пласт. Он не должен быть толще 8 — 9 мм. Из раскатанного пласта тонким стаканом или кондитерской выемкой (фигурной, чтобы печенье было идентично оригиналу) вырезать кругляши (в классическом варианте печенье должно выглядеть как солнышко с толстыми лучами). Диаметр каждого такого кругляша — примерно 4 — 5 см. Жарочный лист выстелить промазанную пекарскую бумагу (пергамент). Переместить на нее вырезанные кругляши.
  7. Миндаль очистить и нарубить ножом как можно мельче.
  8. Приготовленную глазурь отсадить на поверхность каждого кругляшка в форме завитушки кондитерским шприцом.
  9. Произвольно распределить нарубленные миндальные орехи и коринку по поверхности теста.
  10. Духовой шкаф предварительно разогнать до температуры 150°?. Идеально, если в духовом шкафу есть нижний обогрев и конвенция. Готовить печенье в течение пятнадцати минут.
  11. Как только изделие будет готово, достать жарочный лист из духового шкафа. Переместить готовое печенье на большое блюдо и дать ему охладиться.

Вместо миндальных орехов возможно использовать любые другие, если миндаля под рукой не оказалось, а печенья хочется. Печенье от этого хуже не станет, но миндальная нотка пропадет. Коринку можно замочить в коньяке примерно на час. Коньячная составляющая очень гармонично вписывается во вкус Пражского рождественского печенья.


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