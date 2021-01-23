Повышение пенсионного возраста: чего ждать украинцам на этот раз?



В последнее время власти Украины стали уделять больше внимания вопросам, касающихся пенсионеров. 2021 год в стране можно по праву считать годом революции в сфере пенсионных реформ.

В рамках новых реформ пенсионеров ждет ряд изменений. Будет проведен пересчет пенсий и увеличение пенсионного возраста. Второе изменение касается только женщин. Все новости Украины за последний час можно найти по указанной ссылке.

Новый пенсионный возраст

На данный момент украинки могут уйти на пенсию с 59, 5 лет. Государство посчитало нужным, повысить этот возраст до 60 лет. Закон вступает в силу уже в апреле этого года. Украинки не особо рады такому раскладу. Но власти считают это крайне необходимой мерой.

Завершение реформы

Реформа по повышению пенсионного возраста была запущена еще очень давно. В 2011 году этот вопрос был вынесен на обсуждение, а саму реформу ввели в 2017 году. В Украине повышение пенсионного возраста проходило постепенно.

В чем заключается суть данной реформы? По словам государства она была нацелена на то, чтобы пенсионный возраст мужчин и женщин постепенно уравнялся. В 2021 году ожидается окончание реформы.

Примечательно, что реформу должны были завершить еще в прошлом году. Но МВФ настояло на отсрочке этого процесса.

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Индексация пенсии

Уже в начале марта 2021 году государство будет проводить ежегодную индексацию пенсий. Кто на этот раз останется без надбавки? В первую очередь, это граждане, получающие максимальную пенсию. Так же надбавки лишается группа людей, чья пенсия на 11% ниже минимальной.

Страховой стаж

В новом 2028 году в Украине выход на пенсию не будет зависеть от возраста. Гражданам нужно будет иметь от сорока лет страхового стажа. А для назначения пенсии по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 27 лет. Со временем этот срок планируют увеличить.

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