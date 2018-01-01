Повреждения и лечение травмы кисти

Кисть и пальцы человека представляют собой важнейший орган человека, ведь они участвуют во всех трудовых процесса бытового и производственного характера, поэтому наиболее часто подвергаются травмам. Особую опасность для кистей рук представляют занятия спортом, где случаются различные ушибы, растяжения связок, ссадины и раны.

Самым распространенным являются ушибы кисти. Для такого вида травмы характерна боль, припухлость, отек. При сильных ушибах для исключения перелома кости необходима консультация специализированного хирурга, а также рентгенография костей кисти, которую можно найти по ссылке: http://www.EMCmos.ru/services/rentgen. Если травма незначительная, просто сильный ушиб, то лечащий врач назначит вам специальные обезболивающие препараты, полный покой, а при необходимости может понадобиться перевязка раны. Но случаются ситуации, когда травмы намного серьезней. Например, происходит сдавливание кисти тяжелым предметом, в результате чего происходит повреждение всех ее мягких тканей с образованием достаточно многочисленных кровоизлияний. В данных случаях лечение травмы кисти проходят исключительно в больнице. На время транспортировки пострадавшую руку обездвиживают, прикладывают к ней холод и придают возвышенное положение. Далее в больнице квалифицированный врач решает вопрос о необходимости наложения гипса, проведения хирургической операции или просто повязки с обезболивающими препаратами.

Также довольно частой травмой кистей рук является растяжение. В таких случаях происходит надрыв или полный отрыв связок, их перенапряжение. Такое состояние сопровождается болью, припухлостью, кровоизлиянием, нарушением функции поврежденного пальца, а также появляется ненормальная подвижность в суставе (например, переизгибание или боковые движения). При оказании первой помощи к месту растяжения прикладывают холод, кисть руки обездвиживают и придают возвышенное положение, а затем пострадавшего доставляют в больницу. Чаще всего лечение у травматолога происходит консервативным путем, но случаются ситуации, когда для восстановления первичной функции необходима операция. В таких случаях на поврежденный палец, от которого оторвано сухожилие, накладывается специальный бандаж, который максимально приближает оба конца друг к другу, как бы сращивая их. Бандаж или шину, которые фиксируют палец, стоит носить все время, которое рекомендует доктор, в противном случае сухожилие может не срастись, лечение потребуется начинать сначала.