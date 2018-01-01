Потеря слуха в юном возрасте – это реальность

Когда мы слышим о таком явлении, как потеря слуха, то обычно думаем о старости. На самом деле, подобное может грозить и молодежи, и подросткам, и даже детям. По данным исследований американских ученых, частичная потеря слуха наблюдается более чем у 15 процентов молодых людей. Кроме того, Ассоциация отоларингологов прогнозирует ощутимое увеличение числа обладателей данной патологии через несколько десятков лет. Дело в том, что более двух третей нынешних тинейджеров слышат шум в ушах, что является симптомом будущей тугоухости.

Потеря слуха у детей и подростков: основные причины

Старение, то есть дегенерация клеток, – это лишь одна из немногих причин, из-за которых люди начинают хуже слышать. У детей чаще всего бывает снижение слуха из-за: тяжелого протекания беременности у матери и перенесенных ею вирусных заболеваний; родовых травм; врожденных деформаций ушного аппарата; недоразвитого слухового нерва; акустических травм; неадекватно пролеченных ЛОР-заболеваний; неправильного подбора лекарств.

Помочь справиться с этой проблемой могут специалисты “Кинд Интерслух”, которых можно найти на ссылке https://www.kind.kiev.ua/specialpage/vrozhdennaya-tugouhost. Врачи сделают аудиограмму слуха и дадут свои рекомендации.

Что касается подростков, то у них привести к потере слуха могут, кроме уже упомянутых заболеваний, и приобретенные факторы. Это и инфицирование ушного канала, и травмы, нередко сопровождающие бурную молодость. Особо стоит сказать о музыке, поскольку в современных методах ее прослушивания ВОЗ видит серьезную угрозу. Так называемому «поколению айпадов» угрожает массовая инвалидность из-за потери слуха. На слуховой аппарат цена сопоставима со стоимостью плеера, и многим он действительно вскоре понадобится. Врачи отмечают тенденцию: чем меньше современные гаджеты по габаритам, тем больше проблем со слухом у их обладателей.

Потеря слуха может быть предотвращена, если придерживаться простых правил: свести к минимуму использование наушников-вкладышей; не повышать громкость плеера более чем до 80%; укреплять иммунитет и своевременно лечить простудные заболевания; аккуратно подбирать лекарства (советоваться с несколькими врачами).

Как только появились первые симптомы снижения слуха, нужно обращаться в сурдологический центр. Ведь в молодости любые заболевания лечить проще.