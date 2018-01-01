Посудомоечная машина от А до Я

Вы, решились на покупку посудомоечной машины, но не знаете, как к ней подступиться и выбрать лучший вариант? Тогда прочтите эту статью. Прежде всего, следует понять, что посудомойка — это отличный помощник в быту. Современные посудомоечные машины могут освободить вас от ненавистного мытья посуды, да и сделает этот процесс лучше. Все больше людей покупают себе этот чудесный агрегат, для экономии времени, сил и воды. Так как же все устроено?

Работа посудомоечной машины

1. В первую очередь следует загрузить грязную посуду в машину, залить чистящее средство, выбрать нужную программу мойки, нажать на кнопку запуска

2. В посудомойке есть электронагреватели воды, они подогревают ее до нужной температуры, после того как вода поступила в машину.

3. Затем поступает моющее средство.

4. Далее, внутри машины происходит мойка посуды. Вода под давлением моет посуду.

5. После мойки, посуда споласкивается чистой водой.

6. И на завершающем этапе, происходит процесс сушки.

Какие бывают виды посудомоечных машин

Перед покупкой, нужно знать, что посудомоечные машины бывают разных видов.

1. Встраиваемые посудомоечные машины. Такие машины спрятаны от глаз внутри кухонной мебели. Благодаря этому не выделяются из общего интерьера.

2. Отдельные машины. Такие агрегаты просто стоят на кухне.

3. Настольные. Этот вариант ставиться на стол, он имеет небольшие размеры.

Класс

В посудомоечной машине есть такое понятие как класс мойки. Существуют разные классы – А, В,С. Чем лучше машина моет посуду, тем выше класс.

Количество расходуемой воды

1. Эконом расход – до 15 литров воды

2. Средний расход – до 20 литров воды

3. Высокий расход – 25 и более литров воды

Варианты сушки

1. Конденсационная сушка – такой способ высушивания стоит в самых бюджетных моделях. Сама влага просто стекает в специально предназначенные для нее сливы.

2. Интенсивная сушка – высушивание происходит благодаря простому воздуху.

3. Турбосушка – в машине находится греющий элемент, его обдувает вентилятор. За счет горячего воздуха, происходите быстрое высушивание посуды.

Управление и режимы

1. Стандартный режим – используется для средней степени загрязнения.

2. Экономный режим – для слабозагрязненной посуды. Он помогает сэкономить воду и энергию.

3. Интенсивный – предназначен для довольно грязной посуды. В этом случае машина работает на максимуме своих возможностей

Подключать посудомоечную машину можно и к горячей воде и к холодной.

Существует большое количество различных фирм и моделей посудомоечных машин. От недорогих до суперсовременных. После установки машины, она существенно упростит вашу жизнь.