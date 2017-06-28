Посуда Rondell – в одном настроении с вами

Известный бренд профессиональной кухонной посуды Rondell из Германии давно завоевал доверие потребителей в России – это обусловлено практичностью и высококачественными экологически-чистыми материалами, в дополнении с высокопрочным антипригарным покрытием Tri-Titan, бакелита, силикона, анодированного алюминия, жаропрочного стекла и керамики. Все используемое в производстве сырье – безопасно для организма человека. Верность традициям и первенство в усовершенствовании технологий – под таким девизом были созданы первые товары бренда.

Немецкая посуда Ронделл – это не просто посуда, а к тому же гарантия качества, практичности, долговечности и удобства в эксплуатации. Каждый кто выбрал данный бренд, не пожалел об этом, поскольку надежная гарантия и комфортные условия сервиса, являются приятным бонусом при сотрудничестве.

Преимущества кухонной утвари Rondell

Линии разнообразных коллекций посуды Ронделл быстро распространились на рынках Европы. Можно отметить, что каждая вторая коллекция выглядит как произведение искусства, поскольку продуманы до мелочей, благодаря чему можно приобрести как весь набор посуды, так и отдельные позиции. Они отличаются уникальным оформлением и стильным дизайном соответствующий эргономичности и удобству.

Кухонные аксессуары Рондель представлены в разнообразных наборах, сковороды и кастрюли оснащены многослойным дном. Каждый элемент оформлен стильно и со вкусом, начиная классикой и заканчивая модерном.

Посуда Rondell соответствует всем современным стандартам качества. При этом цена на продукцию соответствует её практичности и долговечности.

Готовка с Rondell превращается в легкий и непринужденный процесс. Во время приготовления утварь сохраняет все вкусовые и полезные качества пищи.

Покупайте в официальных магазинах

Благодаря современным технологиям, приобрести немецкую кухонную посуду на сегодняшний день можно не только в специализированном магазине, но и не покидая своего дома, обратившись в официальный интернет-магазин Rondell в Москве – myrondell.ru.

Посетив myRondell.ru, вы будете приятно удивлены: каталог наполнен богатым ассортиментом разнообразных наборов посуды, форм для выпекания, столовых приборов, кухонных аксессуаров и ножей. Вы обязательно найдете что-то полезное для себя, близких, друзей или ни к чему не обязывающий подарок для коллег. С посудой Ронделл пища станет полезнее, а вы – здоровее.

Посуда Rondell удачно сочетает в себе уникальный стиль, надежность и практичность в использовании! А чтобы убедиться в этом самому – заходите и выбирайте нужные для себя варианты.