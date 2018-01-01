Посуда для микроволновой печи

Микроволновая печь есть, наверное, в каждом доме, облегчая и упрощая быт. В течение нескольких минут в ней можно приготовить вкусный горячий бутерброд, нагреть еду, не опасаясь что она подгорит как на обычной сковороде. В микроволновке можно быстро испечь картошку, приготовить омлет и даже пирожное. Те, кто стремится быстро разморозить мясо, рыбу или другие продукты также по достоинству оценит преимущества, которые она даёт. Но, для того, чтобы готовить или нагревать пищу в СВЧ или микроволновке, нужна специальная посуда, не содержащая позолоты или металла.

Термоустойчивая посуда для СВЧ может выдерживать высокую температуру и потому идеально подходит для пользования. Помимо неё, для приготовления можно пользоваться огнеупорной посудой, которая предназначена для комбинированных СВЧ-печей и для электрических плит, газовых конфорок. К ней относится посуда из огнеупорного стекла, керамики, фарфора, которая подвергается более длительной обработке.

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