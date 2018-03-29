Последние тренды на украшения 2021

На пороге новый 2021 год. Значит, самое время узнавать, что в тренде — как раз чтобы успеть побаловать себя новыми украшениями. Тем более что дизайнеры решили резко изменить вектор и на смену минимализму и лаконичности принесли дерзость и массивность. О тенденциях, трендах, веяниях моды мы и поговорим сегодня в статье. А найти идеи и вдохновение можно в Золотом Веке: посмотреть серьги в Золотом Веке, выбрать новое кольцо, цепочку или подвеску.

2021: ювелирные тренды

2021 — год Белого Металлического Быка. Поэтому особое внимание стоит обратить на украшения из белого золота и родированного серебра. Астрологи говорят, что так нужно встречать Новый год, потому поторопитесь с покупкой новых аксессуаров, осталось не так много времени, чтобы успеть. А подробнее о трендах говорим ниже.

Массивные цепи

Мода на крупные тяжелые цепочки все еще с нами. Эффектный аксессуар носят как с повседневным луком, кэжуал, так и с деловым костюмами, вечерними нарядами. “Дутые”, широкие, сложного или простого плетения, несколько цепочек вместе — носить можно как вам хочется.

Звезды

Сияйте! И не только в новогоднюю ночь. Вероятно, ювелиры вдохновились звездным небом и темой космоса, но форма звезд воплотилась и в серьгах (пусеты, подвески, каффы, джекеты), и в подвесках, колье, брошах, кольцах — от скромных и миниатюрных форм до массивных и заметных. Среди “звездных” аксессуаров найти можно модели как для повседневного ношения, так и для особого повода.

Металлическая бахрома

Эффектная деталь образа и мастхэв модниц в следующем году. Теперь это не только отличительная черта украшений в стиле бохо, а модный акцент. Выберите серьги-каффы с бахромой или подвеску с металлическими нитями, чтобы не остаться незамеченной. Для вечернего образа можно надеть сразу пару сережек, а повседневный кэжуальный аутфит разбавит моносерьга.

Крупные камни

Драгоценные и полудрагоценные минералы снова на волне трендов. И самым модным аксессуаром 2021 года станет кольцо-солитер с одним крупным минералом либо кольцо, дополнительно украшенное россыпью или дорожкой самоцветов. Для важного повода можно надевать золотое украшение с драгоценным камнем, а на каждый день подойдет серебро в сочетании с полудрагоценными минералами.

Жемчуг

И сразу оговоримся: в моде будут не украшения в стиле винтаж, а сочетание классической жемчужины и массивной цепи, асимметричных вставок и драгоценного металла. Классика трансформируется, теперь она не только дополняет классические костюмы, но и неформальный стиль — игра контрастов по-новому раскрывает драгоценность.