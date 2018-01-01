16 Март

Популярные виды кроссовок для детей

Популярные виды кроссовок для детей

Дизайнеры предлагают большой ассортимент обуви для юных модников и модниц, в том числе детские кроссовки. Их внешний вид не уступает по качеству и оригинальности моделям для взрослых. Они выглядят стильно, при этом отличаются удобством и практичностью, подходят не только для занятий спортом, но и для прогулок на свежем воздухе.

Обзор моделей

Все большим спросом пользуется новая тенденция в fashion-индустрии – одинаковые вещи и обувь у родителей и их детей. Не менее популярны модели, имеющие светящуюся подошву, дети от них в полном восторге. Среди многообразия модельного ряда детских кроссовок можно выделить несколько основных видов данной обуви:

  • бутсы, оснащены шипами. Обычно ими пользуются как юные, так и взрослые футболисты. Шипы обеспечивают максимальное сцепление с землей и не позволяют ногам скользить. Для занятий спортом в зале стоит присмотреться к бутсам с гладкой подошвой;
  • вязаные – стильный и оригинальный вариант для самых маленьких. Еще их называют пинетками, благодаря использованию качественных материалов, ножки малышей находятся в тепле;
  • непромокаемые, подойдут для прогулки в ненастье. Как известно, детям не страшны ни дождь, ни слякоть, они с удовольствием гуляют в любую погоду. Чтобы сохранить их ноги сухими и не подхватить простуду, верх покрывается водоотталкивающим составом, при этом ножки «дышат» и малыши не ощущают дискомфорта;
  • для танцев. Главное требование к детским кроссовкам для занятий танцами – они должны быть удобными и иметь мягкую подошву, которая полностью повторяет форму стопы и позволяет избежать травм;
  • для занятий спортом. Верх выполнен из дышащих материалов, которые защищают ноги от влаги и холода. Их можно носить не только в теплое, но и в холодное время года;
  • ортопедические, предназначены для детей, имеющих проблемы с ногами. Часто родители выбирают данную модель, если у ребенка выявлено плоскостопие;
  • светящиеся, новый тренд, успевший завоевать популярность. Во время ходьбы подошва мигает разными огоньками;
  • сникерсы. Под этим названием «спрятались» кроссовки на каблуках или платформе, на рынке они представлены в широкой цветовой гамме.

Для изготовления детских кроссовок производители обычно подбирают материалы высокого качества. Огромный ассортимент таких моделей можно найти на сайте tadland.ru в разделе https://www.tadland.ru/krossovki/. Чаще всего отдается предпочтение натуральной коже или замше, они хорошо держат форму и отличаются практичностью. Обувь из синтетики стоит немного ниже, но использование современных технологий позволяет придать им такие же высокие характеристики, как изделиям из натуральных материй.

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