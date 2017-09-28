v>
Главная » Популярное » Польза от массажа

Польза от массажа

28 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Большинство людей считает, что массаж является не более чем приятным занятием, но в действительности же, массаж приносит неимоверную пользу для всего организма.

Основной причиной переедания является стресс. Стресс так же исчерпывает иммунную систему. Именно массаж и помогает нам бороться со стрессом.

Массаж расслабляет, и квалифицированные руки терапевта – массажиста, ловко управляющего мягкой тканью тела не оставляют шанса стрессу. А еще секрет тут в том, что необходимо использовать натуральное масло массажное от компании HimalayaShop и результаты не заставят себя ждать.

 

Правильный массаж (по крайней мере два раза в месяц или больше) увеличивает тонус. Массаж облегчает боли, разминает наши мышцы и прибавляет энергии.

Длительный стресс делает нас более восприимчивыми к болезням, тем самым массаж борясь со стрессом, борется и с болезнями.

Польза массажа очевидна!

  • Уменьшает кровяное давление
  • Уменьшает волнения
  • Увеличивает обращение крови
  • Борется с бессонницей
  • Улучшает осанку
  • Улучшает кожу
  • Способствуйте более быстрому исцелению мягкой ткани после травмы
  • Облегчите дискомфорт беременности
  • Увеличивает подвижность и улучшает фигуру.

Список можно продолжать бесконечно, так почему бы не соединить приятное с полезным ?!

Выберите подходящий для вас вид массажа, и сделайте приятное для вашего тела.

Видов массажа много, от косметического до спортивного, от лечебного до эротического.

Не забывайте и про фитнес. Постоянные занятия фитнесом помогут уменьшить количество поводов для лечебного массажа.

Ведь тонизирующий массаж куда более приятнее лечебного.


Хотите оставить комментарий к статье Польза от массажа?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Польза от массажа
  • Сезон распродаж: на что обращать внимание
  • Преимущества кухни под заказ
  • Колбаса в тесте
  • Рецепт чудесных рулетиков с сыром, огурцом и семгой

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Вкусное похудение – какие специи выбрать? Как быстро убрать живот? Способы чистки ковролина Как избавиться от желтого цвета волос Брачное агентство целевого поиска Санатории в Белоруссии Особенности диеты по группе крови вокруг_света – 4 Как выбрать роскошное платье



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!