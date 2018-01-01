Польза чая для организма

Чай – это единственный в мире продукт, который был внимательнейшим образом изучен учеными со всего мира, с целью выявления веществ, благоприятно воздействующих на организм человека. В древности многие люди использовали этот напиток, как лекарство от множества болезней. Сейчас чай стал будничным напитком, но на его родине (в Китае) он до сих пор используется для укрепления иммунной системы, лечения и профилактики множества заболеваний.

Лечебные свойства чая

Любители традиционной китайской медицины уверены, что хороший и правильно заваренный чай может:

— уменьшить сонливость и убрать нервозность;

— помочь сконцентрировать внимание;

— улучшить остроту зрения;

— снизить температуру и охладить в жаркий день;

— нейтрализовать действие ядовитых веществ;

— улучшить пищеварение и помочь в усваивании тяжелой пищи;

— предотвратить образование камней в почках и мочевом пузыре;

— оказывать отрезвляющее действие;

— устранять головные боли;

— способствовать снижению веса;

— устранять метеоризм.

Многие жители Китая уверены, что секрет долголетия кроется именно в чае. Большинство исследований, проведенных японскими, китайскими и корейскими учеными, доказали, что качественный чай способен оказать благоприятное воздействие на все системы и органы человека. Однако, исследования, которые проводились в Европе и США, эти данные опровергли. Связано это с тем, что при изучении действия чая на организм использовался пакетированный продукт, который обычно изготавливается из вторичного сырья. Именно поэтому жители Китая в основном использую цельнолистовой и свежий чай, а также особое внимание уделяют самой чайной церемонии.

Воздействие чая на организм

Правильно подобранный и заваренный чай способен оказывать оздоровительное действие на весь организм и отдельные органы. Так чай может:

— благоприятно воздействовать на сердце. В университете Чжушан были проведены исследование по влиянию чая пуэр на кровеносную систему человека. По результатам исследования было выявлено, что он способен вызывать релаксацию вен, понижать кровяное давление, снижать сердцебиение и регулировать мозговое кровообращение. Кроме этого, постоянный прием чая поможет укрепить сосуды, остановить воспалительные процессы и предотвратить сгущение крови. Особую пользу принесет чай пуэр людям с повышенным давлением, ишемической болезнью и атеросклерозом;

— прекращать распространение опухоли. Японские ученые провели множество экспериментов, во время которых подопытным животным давали чай. В результате его регулярного приема рост опухолей прекращался. Объясняется это тем, что полифенолы, которые содержатся в чае, ведут к затормаживанию процесса развития метастаз. Также доказано, что качественный час способен лечить начальные стадии рака кожи и легочные опухоли, вызванные употреблением табачной продукции;

— улучшить переносимость стресса. Ученые Британии выяснили, что постоянное употребление черного чая позволяет человеку легче справиться со стрессом. Это связано с тем, что чай уменьшает выработку кортизола, а также способствует быстрому расслаблению. Кроме того, черный чай рекомендован при депрессии, так как повышает интерес к жизни и оказывает бодрящий эффект;

— помочь в борьбе с лишним весом. В 1990 году доказали пользу чая при похудении. Были проведены исследования, в ходе которых ученые наблюдали за людьми с лишним весом. Обязательным условием участия в программе было употребление чая Пуэр 3 раза в день. В результате этого у людей происходило сжигание жировых отложений без негативного воздействия на мышечную массу.

Регулярное употребление цельнолистового чая способно полностью поменять образ жизни человека. Благодаря его свойствам усвоение тяжелой пищи происходит легче, что уменьшает нагрузку на организм. Кроме этого, чай может помочь в борьбе со стрессом и постоянным чувством усталости.