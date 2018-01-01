Полезные советы для дома

Каждому хочется поддерживать в доме идеальный порядок, но порой это сделать очень сложно. Но зная, как лучше и компактнее сложить вещи, будет проще следить за порядком.

Советы:

1. Хранение пакетов и бумажных полотенец. Для того чтобы они не занимали много места, а также не бросались в глаза, необходимо использовать небольшую пустую коробку. Ее необходимо приклеить на внутреннюю сторону любого шкафчика на кухне. После этого аккуратно сложенные пакеты необходимо пометить туда. Тоже самое касается полотенец из бумаги. Так они будут всегда под рукой, и не будут мешать. Кстати, если Вам нужно все для дома купить в Киеве, то сделать это можно по указанной ссылке. В наличии огромный ассортимент качественных товаров по доступным ценам.

2. Порядок в холодильнике. Для того чтобы навести порядок внутри холодильника и освободить побольше места, необходимо купить небольшие контейнеры из пластика. Они стоят недорого. С их помощью можно делить по группам продукты, более того, их можно маркировать, используя обычные стикеры.

3. Хранение вещей в ванной комнате. Также нужно приобрести пластиковые контейнеры и подписать их по именам людей, проживающих в квартире. Это поможет сэкономить место и скрыть от глаз предметы личной гигиены.

4. Хранение предметов на женском столике. Если есть подставка для бутылок вина, ее необходимо разместить у зеркала и красиво сложить на нее фены, плойки, щипцы и прочее. Так они будут занимать значительно меньше места.

5. Хранение принадлежностей, связанных с домашним хозяйством. Это касается веника, совка, швабры, зонтика и т.д. В шкафчике или кладовой комнате необходимо прикрепить обычные крючки. На них можно разместить все то, что удастся повесть и то, что необходимо убрать с глаз.

6. Хранение зарядных устройств. Нужно упомянуть о том, что поможет скрыть с глаз многочисленные зарядные устройства для гаджетов. Ведь не особо привлекательно, когда везде разбросаны разные зарядки. Для этого нужно освободить один ящик в своей прикроватной тумбе. Туда поместить переноску. В этом ящике будут храниться зарядки и заряжаться сами устройства. Тем самым они будут скрыты для глаз.

7. Хранение разных мелочей. Необходимо из остатков ткани, либо из старой вещи сшить небольшой органайзер. Его необходимо прикрепить к спинке или боку кровати или дивана. В него можно помещать необходимые мелочи: очки, пульт от телевизора и т.д..