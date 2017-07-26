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Покупка собаки и выбор корма для него

26 Июль 2017
Категория: Популярное

Если вы приняли решение завести животное, а именно собаку – вам нужно хорошо все обдумать заблаговременно. Где ваша собака будет играть, кушать, отдыхать. Если ваш рабочий график довольно сложный и вы проводите продолжительное время на работе, то подумайте о том, кто будет ухаживать за вашим щенком во время вашей отлучки.

Первым делом, выделите место для вашего любимца. Это может быть коридор, ванная, или любой другой угол. В общем, всякое удобное для вас и животного.

Поставьте корзину, устелите пеленками. Не забывайте также о росте собаки, а потому, корзину следует брать сразу на вырост. Также рекомендуем сразу купить качественный корм для животного, который можно найти по ссылке: nutram.com.ua/contacts.

Полезно знать, любой переезд для щенка – это всегда стресс. Если вы приехали за малышом к разводчику на автомобиле, то подождите, пока щенок сходит в туалет. Важно время от времени делать небольшие перерывы именно за городом, так как в черте города собака может подхватить различную заразу, из-за еще слабого, несформировавшегося иммунитета. Во время движения держите собаку на руках, постелите также полотенце. Играйте с ней и любыми способами отвлекайте, таким образом, ваш щенок будет более спокойно переносить переезд и укачивание. В дальнейшем вам надо будет купить переноску для собаки, тогда переезд или поход в гости, к ветеринару будет менее проблематичен.

В первые дни лучше всего распланировать свое время так, чтобы первые 3 – 4 дня вы были как можно дольше с собакой. Новый дом без матери может запросто спровоцировать депрессию, а потому уделяйте вашему любимцу как можно больше внимания.

Ежели в вашем доме или квартире проживает много людей, следует пояснить, как правильно нужно обращаться с животным. Не забывайте, дети, по своей натуре, довольно непредсказуемы и могут запросто замучить малыша.

Первым делом щенка должен осмотреть ветеринар. Ваша же задача – расспросить разводчика подробно о том, какие болезни (если были) переносила собака, какие прививки уже сделаны, когда щенок прививался и когда нужно делать следующую прививку.

Также важно, чтобы ветеринар провел осмотр на предмет отсутствия у собаки врожденных пороков.

Заранее подумайте о питании щенка. Маленьких щенят надо кормить материнским молоком, это обычно сильно пугает новичков собаководов. Уже с 21-го дня разводчики дают сухой корм перемешивая с материнским молоком. Чистым сухим кормом большинство собак начинают питаться уже с семинедельного возраста, исключение составляют некоторые конкретные пород собак, им требуется немного больше времени для перехода.


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