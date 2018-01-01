Покупка качественных духовок с микроволновкой в Харькове

Многие украинские хозяйки хотят купить духовые шкафы с конвекцией. Но для этого совсем необязательно заказывать духовку. В последние годы всё чаще кухонные зоны стали оборудовать без обычных духовок, ведь специальная духовка с микроволновкой заменяет работу обоих приборов. При этом под варочной панелью можно вмонтировать посудомоечную машинку. Такие решения и позволяют экономить пространство кухонной зоны, а свободные метры гарантируют приятную атмосферу и уют. Но большее пространство на кухне является далеко не главным преимуществом духовок с СВЧ.

Преимущества духовых шкафов

Наряду с тостерами, мультиварками, посудомоечными машинами, электрочайниками, хлебопечками и соковыжималками, духовые шкафы с функцией СВЧ печи являются базовыми элементами комфорта кухонной зоны. Это обеспечивается благодаря таким преимуществам духовок с функцией микроволновки:

Практичность. Благодаря совмещению двух устройств в одном корпусе значительно экономится пространство кухни (как было указано ранее).

Широкий функционал. Современные модели духовок с СВЧ позволяют выбрать один из нескольких десятков режимов приготовления пищи, а также придумывать собственные программы. Духовые шкафы с функцией микроволновой печи помогут осуществить любую, даже самую смелую идею домохозяйки.

Финансовая выгодность. Вам не нужно покупать два устройства – достаточно купить только духовку с СВЧ печью в одном корпусе, что сократит материальные траты вашей семьи.

Низкое энергопотребление. Все модели духовок с функцией микроволновки потребляют минимальное количество электроэнергии. При покупке важно выбирать оборудование класса А, и чем больше «плюсов» будет возле заветной буквы, тем меньше электричества она требует для работы.

Безопасность. Каждый духовой шкаф со встроенной СВЧ печью имеет надёжную систему защиты от детей, благодаря чему вы можете не волноваться о безопасности своих малышей.

Лёгкость управления. Совместные модели духовок с микроволновкой являются наилучшим решением для хозяек, которые только учатся кулинарному искусству. Такие духовые шкафы позволяют выставлять максимально точный температурный режим, чем не могут похвастаться газовые приборы.

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