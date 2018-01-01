Подростки в интернете: острая необходимость или повод для опасений?

Интернет – неотъемлемая часть нашей жизни, а подростки проводят там большую часть суток. Социальные сети, сообщества по интересам, игры подчас заменяют им настоящую жизнь. Однако, следует помнить, что мировая паутина может таить множество опасностей для неокрепшей детской психики.

Ловушки виртуального пространства

Серфинг по сети может быть вполне безопасным, пока ребенок способен отложить гаджет, погулять с друзьями, приступить к урокам, посидеть с родителями. Но если он не отрывается от телефона и планшета даже за едой, то это может свидетельствовать о том, что его настоящая жизнь плавно перетекла в виртуальное пространство.

Кроме вполне невинных социальных сетей, музыки и фильмов, на просторах интернета ребенок может:

Играть в онлайн-игры. Сами по себе они особенного вреда не несут, отчасти даже полезны, помогая выплеснуть излишки агрессии, но часто требует реальных финансовых вложений;

Попасть в сообщество смерти. Доведение до суицида – главная задача создателей этих форумов, чье сознание извращено;

Столкнуться с педофилами. Именно подростковые профильные чаты и форумы – основные охотничьи угодья для любителей несовершеннолетних;

Попасть в экстремистскую секту. Сознание подростков очень восприимчиво, особенно если действует профессионал, которого учили вербовать и убеждать.

Случается, что бить тревогу уже поздно, поэтому очень важно принять меры при первых признаках опасности.

Когда стоит бить тревогу

Пускать ситуацию на самотек нельзя, при этом, подобное чаще случаются в тех семьях, где родители потеряли контакт с детьми, подросток не доверяет старшему поколению и при них стремится изображать полное благополучие. Начинать беспокоиться следует, если:

Ребенок чаще просит карманные деньги, а также в случаях, когда из дома пропадают различные суммы;

Поведение подростка сильно изменилось;

В его высказываниях появились пугающие слова о смерти или обрывки лозунгов;

В жизни ребенка появился некий взрослый друг;

На теле появились отметины от травм и порезов.

Дети почти никогда самостоятельно не расскажут о происходящем, но частный детектив имеет необходимые инструменты для того, чтобы выяснить происходящее и найти рычаги давления для того, чтобы избавить подростка от посягательств педофила и забрать его из секты или сообщества смерти.