Подготовка международных встреч в бюро переводов

Сколько переводчиков нужно пригласить для обслуживания международной встречи?

Представим, что вы проводите международное мероприятие. Планируется выступление 15 человек, которые разговаривают на разных языках. Они не понимают друг друга. Сколько переводчиков нужно привлечь для преодоления языкового барьера между участниками? Правильный ответ: 14.

Рекомендуем сотрудничать с профессиональным бюро переводов Одессы, если вы хотите успешно провести международное мероприятие. Предоставьте подробные данные, на основе которых менеджер определит оптимальное число переводчиков. Это упростит вам задачу как организатору.

Что нужно сообщить компании-исполнителю?

Масштаб

Вы должны знать точное число участников. Кроме того, сообщите, сколько по времени будет длиться мероприятие. На основании этих данных можно просчитать загрузку переводчиков. Запомните: любая встреча требует подготовки. И порой сложнее обслужить узкоспециализированное мероприятие с несколькими десятками гостей, нежели крупную конференцию на 1000 участников.

Формат

Вы подробно рассказываете менеджеру о предстоящем мероприятии, из каких этапов оно состоит и т.д. Благодаря чему удается понять, в какой момент понадобятся услуги переводчика. Чтобы внести ясность, рассмотрим пример. Если фирма проводит выставку, достаточно пригласить переводчика-стендиста. Но если выяснится, что форматом предусматриваются переговоры с иностранными партнерами, которые проходят параллельно с выставкой, то это означает, что одним переводчиком не ограничиться.

Кроме того, возможно придется переводить во время официального обеда, на экскурсии и т.д.

Число языковых пар

Располагая этой информацией, легко рассчитать точное количество переводчиков. Вы как организатор сообщаете менеджеру бюро переводов рабочий язык мероприятия. Допустим, на встрече будут присутствовать представители 8 стран. Однако это не означает, что реально станет использоваться 8 языковых пар. Ведь гости могут знать английский. Либо не знать.

Разновидность перевода

В зависимости от предыдущих пунктов подбирается оптимальный тип перевода – синхронный либо последовательный. Синхрониста приглашают в ситуациях, когда планируется выступление многих спикеров. Поэтому за короткий промежуток времени нужно услышать все доклады. В остальных случаях лучше прибегнуть к услугам последовательного переводчика.